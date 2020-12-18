«Конец эпохи»: Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу «Дом-2»

18 декабря все медиа облетела новость, которую многие ждали годами. Руководство телеканала ТНТ объявило о закрытии скандального проекта «Дом-2» после 16 лет существования. Поклонники шоу опасались этого дня, а противники приближали его как могли, отправляя многочисленные жалобы во все инстанции.

«"Дом-2" — это целая эпоха, исторический проект на российском телевидении. Он появился на ТНТ в 2004 году и стал одним из самых резонансных на ТВ. Шоу, в котором молодые люди строят отношения под круглосуточным прицелом телекамер, за 16 лет существования стало гораздо больше, чем просто реалити.

«За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось – в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мыс сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2"», — говорится в официальном обращении представителей канала.

Известно, что слот телепроекта в 23.00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап.