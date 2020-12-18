«Конец эпохи»: Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу «Дом-2»
Фото: www.instagram.com/stepanvalerich/
18 декабря все медиа облетела новость, которую многие ждали годами. Руководство телеканала ТНТ объявило о закрытии скандального проекта «Дом-2» после 16 лет существования. Поклонники шоу опасались этого дня, а противники приближали его как могли, отправляя многочисленные жалобы во все инстанции.
«"Дом-2" — это целая эпоха, исторический проект на российском телевидении. Он появился на ТНТ в 2004 году и стал одним из самых резонансных на ТВ. Шоу, в котором молодые люди строят отношения под круглосуточным прицелом телекамер, за 16 лет существования стало гораздо больше, чем просто реалити.
«За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось – в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мыс сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2"», — говорится в официальном обращении представителей канала.
Известно, что слот телепроекта в 23.00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап.
После объявления новости блоги тех, кто когда либо был причастен к проекту, наполнились эмоциями.
«Шоу "Дом-2" больше не будет в 23.00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. "Дом-2" стал культовым реалити-шоу. "Дом-2", я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать... Поэтому пока все. Прощай, легенда. Навсегда твоя Оля», — написала Ольга Бузова.
Фото: www.instagram.com/buzova86
Ксения Бородина посвятила любимому проекту большую публикацию, вспомнив самые яркие моменты последних лет.
«Сегодня новости пестрят заголовками о том, что самый громкий телепроект "Дом-2" прекращает свою работу... Что ж, 2020-й не устает удивлять... У этого телешоу были поклонники, были противники, но его смотрели миллионы! Я вела его почти 4 года... Делала это от души, с удовольствием и любовью, как и все, кто там работал. Мы вместе были огромной командой, которые делали свое дело достойно. Это был честный проект, без сценариев, без сглаживания острых углов, это было про жизнь, про чувства и эмоции, и, конечно, про любовь!
Спасибо всем вам, самым крутым телезрителям, за то, что никогда не оставались равнодушными!», — поделилась эмоциями Ольга Орлова.
Один из самых запоминающихся участников проекта Степан Меньщиков тоже не обошел новость стороной. «И мы счастливы! В СМИ просочились слухи о том, что "Дом-2" закрывают. Ликуйте завистливые злопыхатели, злорадно потирая свои потные ладони. "Дом-2" — это легендарный телепроект, который навсегда останется в сердцах и записях благодарных зрителей, у которых прекрасный вкус и добрые сердца.
Я благодарю создателей и организаторов проекта, что жили им и любили его всей душой. Всех участников, вложивших в проект свой талант и душевный жар, на 100% трудолюбивый персонал с которым "Дом-2" обрел краски и стройную систему.
"Дом-2" был. "Дом-2" есть. "Дом-2" будет», — написал он в Instagram.
Лаконичнее всех высказался Рустам Солнцев: «"Дом-2" все?».
«Бедный мой "Д2" сообщил, что он то ли закрывается, то ли переформатируется (че?). Что тут скажешь, более четырех лет вкладывая сердце и душу, я и некоторые малочисленные участники получили на выходе бесконечную самопрезентацию шл...х и тупых качков. А еще надоевшие, лопающиеся по шву от пафоса рожи ведущих с пустыми глазами», — вылил эмоции он в блоге (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
Но подписчики ему сразу же ответили, что и его бы никто не знал, если бы не этот скандальный проект.
Фото видео: Instagram Ольги Орловой, Ольги Бузовой, «Дома-2», Anatoly Lomohov, Anton Kuzyakin/ Global Look press
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