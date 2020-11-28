Нежная Бузова и эмоциональная Кузьмина: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»
Фото: YouTube / Первый канал
Темой нового этапа конкурса стали отечественные хиты последних лет. В девятом выпуске 10 пар участников показывали свое наработанное мастерство под музыку своего детства и не только. Так, Алексей Тихонов кружил Ирину Пегову под знаменитую песню «Опять метель» Аллы Пугачевой, а Регина Тодоренко и Роман Костомаров катались под завораживающую композицию Пелагеи «Тропы». Члены жюри высоко оценили их прекрасный номер,Татьяна Навка с радостью похвалила телеведущую за сложные поддержки и отметила ее талант: «Когда вы выступали, я думала, что Регина катается, прямо как Навка. Но когда Регина в конце запела, я подумала: нет, я так не могу!». Сама Регина написала пост на своей странице в Imstagram: «Как же я хотела сделать эту поддержку! Уговаривала всех, чтоб мне дали возможность», - отметила она.
Безусловные лидеры проекта Ольга Кузьмина и Александр Энберт эмоционально танцевали под песню Полины Гагариной «Ты не целуй». Пара снова показала себя с самой наилучшей стороны. Они выполняли сложнейшие поддержки и опасные трюки. Их техника, артистизм и мастерство судьи снова оценили на самые высшие баллы. А ведущий программы Алексей Ягудин и вовсе отметил, что «такого катания, как у Ольги, на Ледником проекте вообще никогда не было».
За право остаться в проекте сегодня боролись Татьяна Волосожар с Евгением Прониным и Елена Ильиных и Влад Топалов, которые за свои предыдущие выступления набрали наименьшее количество баллов. Первые выбрали для проката композицию «Я свободен» в исполнении Валерия Кипелова, а вторые показывали номер под песню «Знаешь» в исполнении Rozhden.
К сожалению, одной из самых эффектных и красивых пар пришлось покинуть проект. Танец-перфоманс Влада и Елены не смог впечатлить жюри.
К слову, недавно мы писали, как прошел восьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Темой прошлого этапа были вечные хиты. В восьмом выпуске 11 пар участников катались под мировые шлягеры.
А за какую пару болеете вы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: YouTube / Первый канал, Instagram
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