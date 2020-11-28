Нежная Бузова и эмоциональная Кузьмина: чем запомнился новый выпуск «Ледникового периода»

За право остаться в проекте сегодня боролись Татьяна Волосожар с Евгением Прониным и Елена Ильиных и Влад Топалов, которые за свои предыдущие выступления набрали наименьшее количество баллов. Первые выбрали для проката композицию «Я свободен» в исполнении Валерия Кипелова, а вторые показывали номер под песню «Знаешь» в исполнении Rozhden.

К сожалению, одной из самых эффектных и красивых пар пришлось покинуть проект. Танец-перфоманс Влада и Елены не смог впечатлить жюри.

К слову, недавно мы писали, как прошел восьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Темой прошлого этапа были вечные хиты. В восьмом выпуске 11 пар участников катались под мировые шлягеры.

А за какую пару болеете вы? Делитесь своим мнением в комментариях!