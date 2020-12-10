Старшие дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова устроили фотосессию в нарядах невест

Старшие дочери Навки и Пескова — ровесницы. Они быстро нашли общий язык после того, как их родители стали парой.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились в 2010 году, а вскоре они начали встречаться. Тогда пресс-секретарь президента был женат на Екатерине Солоцинской, которая родила ему троих детей: Лизу, Мика и Дени. В одном из интервью Солоцинская рассказала, что роман мужа на стороне стал причиной их развода — брак длился 18 лет.

Татьяна Навка до Пескова 14 лет состояла в отношениях с фигуристом и тренером Александром Жулиным.

Лиза Пескова в блоге делилась с подписчиками воспоминаниями о том, как познакомилась с будущей женой отца. Она призналась, что тогда у нее был непростой подростковый возраст со множеством переживаний, даже с отцом и матерью она общалась мало. «Остаюсь в интернате во Франции. На каникулах живу в Москве у подруги в Сити. С мамой и папой практически не общаюсь. Лишний вес. Прыщи. Брекеты. Папа знакомит с "тетей Таней", потом я узнаю, что они встречаются», — цитировала девушка свой дневник.

Однажды поклонники поинтересовались у Лизы, какие у нее отношения с Сашей Жулиной. «Мы сразу подружились, очень доверительные. Думаю, это самое подходящее слово», — рассказала она. Пескова также добавила, что она со сводной сестрой работают над общим проектом, но что это за проект, уточнять не стала.