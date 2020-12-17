«Богиня»: Ирина Пегова удивила пикантной фотосессией в длинной шубе и с глубоким декольте
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова показала кадры со съемки, на которой появилась в шикарном и аристократичном образе — звезда примерила элегантную, длинную в пол шубку, которую надела, оставив обнаженными плечи. Акцентом образа стало роскошное декольте актрисы.
Образ дополняет высокая небрежная прическа и длинные эффектные серьги.
«Работали вчера на контрастах ! «Бег» реж. Женовач», — подписала фотографию Ирина.
Поклонники остались в восторге:
«Ух какая», «Ох и красотка Ирочка!», «Охххх...аж дыханье спёрло...Роскошная роскошь», «Уф, Ирина, как вы хороши», «Ирина! Ну очень эротично и красиво», «Какой образ! Вы великолепна», «Какая милая красотка, обожаю вас!!!», «Как вам идёт прическа!», «Ирина, вы роскошная!», «Ну совсем раздели девчонку!», «Боярыня Пегова! Роскошная женщина! Красавица! Богиня!», «Пегова, вчера пересматриваю ваш фильм "Зоя". Опять плачу! Вы бесподобная!», «Боже, шикарны! Я не могу оторваться от фоток! Это просто шубка?», «О, Вы невероятно красивы в этом образе», «Вы настоящая королевна».
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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