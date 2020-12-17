«Богиня»: Ирина Пегова удивила пикантной фотосессией в длинной шубе и с глубоким декольте

Поклонники остались в восторге:

«Ух какая», «Ох и красотка Ирочка!», «Охххх...аж дыханье спёрло...Роскошная роскошь», «Уф, Ирина, как вы хороши», «Ирина! Ну очень эротично и красиво», «Какой образ! Вы великолепна», «Какая милая красотка, обожаю вас!!!», «Как вам идёт прическа!», «Ирина, вы роскошная!», «Ну совсем раздели девчонку!», «Боярыня Пегова! Роскошная женщина! Красавица! Богиня!», «Пегова, вчера пересматриваю ваш фильм "Зоя". Опять плачу! Вы бесподобная!», «Боже, шикарны! Я не могу оторваться от фоток! Это просто шубка?», «О, Вы невероятно красивы в этом образе», «Вы настоящая королевна».