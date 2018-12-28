Дочь Валентина Юдашкина ответила на вопрос о здоровье отца

Два года назад шоумен Андрей Малахов сообщил, что известный российский модельер Валентин Юдашкин серьезно болен. Долгое время кутюрье не сообщал даже коллегам, что борется с раком. За последнее время мужчина сильно похудел и осунулся, что сильно огорчало поклонников его таланта. Однако поводов для беспокойства, по всей видимости, больше нет.
На один из вопросов о здоровье отца Галина ответила весьма позитивно. «Уже все отлично», — цитирует ее сайт paparazzi.
Стоит отметить, что в последнее время количество историй о победивших рак или добившихся длительной ремиссии звездах стало больше. Одержала победу в битве с раком груди американская актриса Шеннен Доэрти. Примерно месяц назад о том, что помогло победить болезнь, рассказала экс-ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева. Чуть ранее хорошими новостями поделился актер сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе. Актриса сериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина, экс-участница «Дома-2» Елена Степунина, актер сериала «Универ» Андрей Гайдулян — все они в списке счастливчиков.
Желаем здоровья маэстро!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram