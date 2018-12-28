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Дочь Валентина Юдашкина ответила на вопрос о здоровье отца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Валентина Юдашкина

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55-летний Валентин Юдашкин одержал победу над раком.

Два года назад шоумен Андрей Малахов сообщил, что известный российский модельер Валентин Юдашкин серьезно болен. Долгое время кутюрье не сообщал даже коллегам, что борется с раком. За последнее время мужчина сильно похудел и осунулся, что сильно огорчало поклонников его таланта. Однако поводов для беспокойства, по всей видимости, больше нет.

На один из вопросов о здоровье отца Галина ответила весьма позитивно. «Уже все отлично», — цитирует ее сайт paparazzi.

Стоит отметить, что в последнее время количество историй о победивших рак или добившихся длительной ремиссии звездах стало больше. Одержала победу в битве с раком груди американская актриса Шеннен Доэрти. Примерно месяц назад о том, что помогло победить болезнь, рассказала экс-ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева. Чуть ранее хорошими новостями поделился актер сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе. Актриса сериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина, экс-участница «Дома-2» Елена Степунина, актер сериала «Универ» Андрей Гайдулян — все они в списке счастливчиков.

Желаем здоровья маэстро!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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