Дочь Валентина Юдашкина ответила на вопрос о здоровье отца

Два года назад шоумен Андрей Малахов сообщил, что известный российский модельер Валентин Юдашкин серьезно болен. Долгое время кутюрье не сообщал даже коллегам, что борется с раком. За последнее время мужчина сильно похудел и осунулся, что сильно огорчало поклонников его таланта. Однако поводов для беспокойства, по всей видимости, больше нет.

На один из вопросов о здоровье отца Галина ответила весьма позитивно. «Уже все отлично», — цитирует ее сайт paparazzi.