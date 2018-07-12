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38-летняя звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о победе над раком

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Кристины Кузьминой

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Кристина Кузьмина смогла излечиться от страшного заболевания.

38-летняя Кристина Кузьмина впервые столкнулась с онкологическим заболеванием пять лет назад. Звезда театра и кино прошла курс лечения, перенесла операцию, однако летом 2017 года вновь узнала о страшном диагнозе. «Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», — признавалась актриса в интервью журналистам.

За последний год Кузьмина вновь перенесла несколько операций и курс химиотерапии. Сегодня стало известно, что состояние звезды сериала «Тайны следствия» стабилизировалось. По словам актрисы, большую роль в ее восстановлении сыграла поездка в Израиль: «Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь».

Как отмечает портал StarHit, болезнь сделала Кристину сильнее: «Всю жизнь хотела короткую стрижку, но понимала, что мне не хватает смелости и духа отрезать волосы, а тут случилось невероятное. Более того: теперь, когда снимаюсь и мне говорят вернуть мой старый образ, у меня есть такая возможность - благодаря гримерам. Я «облачаюсь» в длинные светлые волосы и думаю: «Боже, неужели я так ходила? Ведь не идет». Мне нравится, что сейчас можно экспериментировать с цветом и длиной. Я пока категорически не намерена возвращаться в свой старый образ!».

Напомним, на счету Кристины Кузьминой более семидесяти ролей в театре и кино. Актриса не замужем, а от брака с режиссером Дмитрием Месхиевым воспитывает восьмилетнюю дочь Агриппину-Аграфену.

Фото: instagram

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