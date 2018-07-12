38-летняя звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о победе над раком

38-летняя Кристина Кузьмина впервые столкнулась с онкологическим заболеванием пять лет назад. Звезда театра и кино прошла курс лечения, перенесла операцию, однако летом 2017 года вновь узнала о страшном диагнозе. «Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», — признавалась актриса в интервью журналистам.

За последний год Кузьмина вновь перенесла несколько операций и курс химиотерапии. Сегодня стало известно, что состояние звезды сериала «Тайны следствия» стабилизировалось. По словам актрисы, большую роль в ее восстановлении сыграла поездка в Израиль: «Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь».