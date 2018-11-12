«Друзья мои, я здоров»: звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе рассказал, как победил рак

«Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас проходит через этот ад: "Ребятушки, пусть у вас всё получится!" Никто не заслуживает таких испытаний! Но, к сожалению, этой болячке плевать на то, насколько ты хороший человек и сколько у тебя детей! Одно я знаю точно — с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают родные, близкие, друзья и даже незнакомые тебе люди. Один я бы не справился никогда!!! Спасибо моей родне, во главе с женой и мамой, которые тащили меня изо дня в день к заветной цели, огромное спасибо друзьям за звонки и за то, что не послушали меня и помогали мне на протяжении всего лечения! И не менее огромное спасибо всем вам, всем кто читал меня эти полгода и подбадривал меня комментариями (порой, очень ржачными))). Впереди меня ждет долгий процесс восстановления, но это меня не пугает, а скорее радует! Прошу вас, не забывайте сдавать общий анализ крови раз в полгода и делать флюорографию, хотя бы раз в год! И если среди ваших знакомых есть люди, которые борются с онкологией, позвоните им и отвлеките на пару минут, это очень сильно помогает, да и через телефон рак не передается», — подчеркнул он.

Напомним, Эдуард Мацаберидзе прославился благодаря роли обаятельного Тиграна в сериале «Сладкая жизнь» и продолжил свою карьеру на ТВ.

Фото: instagram