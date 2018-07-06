Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена Степунина рассталась с супругом

В апреле прошлого года у бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» и молодой матери Елены Степуниной диагностировали крупноклеточную лимфому четвертой степени. Казалось, ее жизнь обречена. Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, Степуниной удалось добиться ремиссии.

Девушка признавалась, что ей очень помогало присутствие рядом супруга Владимира. Но сейчас они уже не вместе, о чем Елена откровенно рассказала журналу StarHit. «У меня нет проблем. Мы давно разошлись, теперь просто друзья. Никаких конфликтов. Я тех правил, что если что-то не устраивает, ухожу. И это логично. Мы не в СССР живем, где все терпели», — призналась Степунина.