«Я вдруг почувствовала, что мне хорошо»: экс-ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева рассказала, как победила рак

Два месяца назад бывшая ведущая шоу «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева впервые раскрыла тайну своего исчезновения с телеэкранов. 49-летняя женщина призналась, что боролась с раком. Теперь, в очередном выпуске влога Вячеслава Манучарова она рассказала, что самое важное в борьбе с болезнью, и за что она благодарна ей.

«Я благодарна своей болезни за понимание, она помогла мне выйти из привычной колеи — такой московской, телевизионной. Она сделала за меня это, болезнь. Она сразу же меня выдернула. Меня муж посадил в самолет и увез в Израиль. Все. Картинка поменялась сразу, кардинально. Моя жизнь стала сразу другой: началась химиотерапия, пошла сразу другая история, другие ощущения, муж со мной рядом, в другой стране. Все изменилось. Я вдруг почувствовала, что мне хорошо. Со мной рядом муж, я сижу в квартире на море. У меня терраса, прекрасная. Муж мне снял квартиру замечательную. И я смотрю на это море... и у меня столько свободного времени, сколько не было никогда в жизни. Да, мне было плохо, меня тошнило, у меня выпадали волосы, — но это все было не главное. Мне не надо было делать это и это, а я могу пойти погулять просто. Как за это не быть благодарной?», — поделилась она воспоминаниями.

«Когда возникает рак, это верный признак того, что тебе нужно изменить жизнь. Вот тут вопрос медицинский нужно отделять от вопроса духовного, душевного. Когда я проходила химиотерапию, там было много женщин в палате. И была такая женщина, ее звали Галя. И она все время говорила: «Главное, ничего не менять в жизни. Вот я как жила, так я и живу. Я готовила в это время, я в это время и готовлю». А я тогда все пыталась ей сказать: «Галя, наоборот, все наоборот, ты сейчас должна все изменить в своей жизни. Вот ты хочешь куда-то ехать, ты мечтала всю жизнь — едь туда, куда ты хотела всю жизнь. Делай все, что не позволяла себе раньше. Мне кажется, это вот так работает», — считает Наталья.

«Понимаете, это болезнь очень хитрая. Она не возникает просто так у человека. она возникает... я так думаю, что человек сам вводит себя в это состояние. Он просто не делает чего-то вовремя, загоняет себя в какой-то тупик, не делая выборов правильных. Ну вот как я, например: я вела-вела эту программу, меня это уже не радовало, мне нужно что-то новое придумать, как-то выйти, а я боялась. Я тащила эту ношу, потому что нужно, потому что ответственность, потому что коллектив. И в результате я почувствовала, что уже ничего не хочу. И даже мне страшно это сейчас говорить, потому что... когда ты начинаешь это понимать, а у тебя все хорошо в жизни. Вот у тебя проект, у тебя семья, вокруг любящие тебя люди, а у тебя нет радости. Все вокруг хорошо, а у тебя нехорошо. И ты не можешь найти какой-то правильный выход. И тогда возникает выход. Вам приходят какие-то сигналы, что вы должны что-то сделать. Рак — это уже Камаз. А до этого вам колокольчики звонят, флажками машут», — рассуждает она.

Долгое время Наталья не умела быть честной сама с собой, говорить «нет». Игнорировала себя, долго не могла дойти до врача. «Да просто узнала. Долго не хотела вообще даже думать об этом. Это же никогда не ассоциируешь с собой. Это же у кого-то может быть рак, но не у тебя. И в конце-концов муж настоял, чтобы я проверилась. И когда я пришла, мне сказали, что "тут 99%, что у Вас рак"», — вспоминает она.

«Переоценка происходит колоссальная. Ты понимаешь, что то, что ты боялся, ничего не стоит. У тебя такое состояние возникает, что ты за стеклом. Вот люди, жизнь, а ты где-то на пограничной полосе. И тут у тебя очень четкая граница: что имеет цену, а что не имеет. Имеет цену только радость в жизни. Ты ее чувствуешь. Если ты не чувствуешь, все — что-то ты неправильно делаешь. Когда ты ее теряешь, никакие аргументы логичные — ребенок, семья, проект — не аргумент. У тебя нет радости жизни, ты ее потерял. Болезнь изменила градацию ценности. Все встало на свои места», — подытожила телеведущая.

Позже Наталья Мальцева вернулась на телевидение с новым проектом. Она признается, что сейчас не придает такого значения работе — просто пробует и надеется на успех.