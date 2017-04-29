Звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти рассказала в своем блоге, что у нее наступила ремиссия после тяжелой борьбы с раком. Это значит, что в данный момент в ее теле больше нет раковых клеток, но говорить о полном выздоровлении пока нельзя. Болезнь может вернуться в любой момент. Однако это уже означает большую победу, и Шеннен поделилась радостью с подписчиками.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando)Апр 28 2017 в 4:06 PDT

«Что значит ремиссия? Я слышала это слово и не имела ни малейшего понятия, как реагировать. Хорошие новости? Да. Ошеломляющие. Да. Теперь нужно ждать. Все те, кто знаком с раком, знают, как важны следующие пять лет. Рак может вернуться в любой момент», — написала она в блоге.

Она добавила, что поддержка фанатов ей очень помогла. «Многие из вас делились историями со мной. Так что с сердцем, которому, безусловно, легче, я просто жду. Тем временем, я решила принимать таблетки в течение следующих пяти лет. Это связано с определенными проблемами и побочными эффектами. Я благословлена, я знаю это. Но сейчас... ремиссия. Я собираюсь просто дышать», — торжественно объявила она.

Подписчики поздравляют ее в комментариях. Все надеются, что Шэннен Доэрти больше не придется встретиться с этой болезнью. Напомним, что актриса боролась с раком молочной железы с 2015 года. Ей пришлось пережить несколько сеансов химиотерапии.

Фото: instagram.com