Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер в Санта-Монике

Американский актер Бен Аффлек в минувшие выходные встретился со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и дочерью Серафиной в Санта-Монике Как сообщает The Daily Mail, все вместе они посетили школьный спектакль.

Издание отмечает, что Аффлек во время мероприятия выглядел «напряженным» — несмотря на то, что с Гарнер он находится в довольно хороших отношения. Более того — по данным корреспондентов, Аффлек в последнее время и вовсе живет у экс-возлюбленной дома после бегства из своего особняка, который находится в зоне возможного возгорания. Напомним — в Калифорнии несколько месяцев бушуют лесные пожары, уже уничтожившие дома многих голливудских знаменитостей.

Оделось семейство для мероприятия просто — в водолазки с капюшонами, спортивные джинсы и куртки.

В начале января Аффлек развелся с актрисой Дженнифер Лопес — они прожили вместе два года.

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