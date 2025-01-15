За катастрофическими пожарами в Калифорнии стоит совсем не рэпер P. Diddy — который, как полагают американские конспирологи, с помощью огня надеется избавиться от улик против своих тайных дел. По мнению российского шоумена Стаса Барецкого, следы настоящего поджигателя ведут в мир российского шоу-бизнеса — и приводят прямиком к Алле Пугачевой, на старости лет решившей покорить Запад.

«Алла Борисовна хочет подмять Калифорнию, столицу американского шоу-бизнеса, под себя и стать примадонной там. С руин, как говорится, легче начинать. Все эти пожары имеют почерк Пугачевой, P. Diddy, можно сказать, стал пешкой в её руках», — заявил Барецкий в беседе с Life.ru.

Шоумен при этом подчеркнул, что Пугачева старается не только для себя — она думает также о будущем своего внука Никиты Преснякова, который вместе с матерью Кристиной Орбакайте тоже перебрался в Америку.

Также Барецкий поделился секретом — он заявил, что абсолютно точно знает, что Пугачева уже давно не живет со своим мужем.

Как мы писали ранее, пользователи Сети считают, что у P. Diddy были все основания устроить пожар в Калифорнии — именно там живет множество звезд, которые замешаны в его педофильских скандалах.