ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 января 2025, 09:21
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«Это ужасно»: как сейчас выглядит сгоревший в Калифорнии особняк Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего дома и показала, что от него осталось.
«Это ужасно»: как сейчас выглядит сгоревший в Калифорнии особняк Пэрис Хилтон

© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Актриса Пэрис Хилтон вернулась в свой особняк, который сгорел во время пожаров в Калифорнии. Ей нужно было убедиться, что все, прочитанное ею в новостях, является правдой. В Сети кинозвезда показала, как теперь выглядит ее семейный дом.

По словам Пэрис, она до последнего не верила, что лишилась особняка. Для нее он был не просто недвижимостью, а местом, где собирались ее родные, где «любовь и жизнь заполняли каждый уголок».

«Стою здесь на том, что раньше было нашим домом, и мои чувства не описать. Когда я впервые увидела новости о пожаре, я была в полном шоке — я не могла в это поверить. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков», - поделилась актриса.

На кадрах, которые опубликовали в Сети, видно, что от дома звезды действительно практически ничего не осталось. Предварительно, чтобы восстановить его, потребуются десятки миллионов долларов.

«Это ужасно»: как сейчас выглядит сгоревший в Калифорнии особняк Пэрис Хилтон

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сейчас Хилтон держится только благодаря поддержке близких. Она отметила, что сочувствует всем, кого затронула такая же проблема.

Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров перенесли сроки премии «Оскар».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Пэрис Хилтон
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