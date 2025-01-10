«Это ужасно»: как сейчас выглядит сгоревший в Калифорнии особняк Пэрис Хилтон
© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Актриса Пэрис Хилтон вернулась в свой особняк, который сгорел во время пожаров в Калифорнии. Ей нужно было убедиться, что все, прочитанное ею в новостях, является правдой. В Сети кинозвезда показала, как теперь выглядит ее семейный дом.
По словам Пэрис, она до последнего не верила, что лишилась особняка. Для нее он был не просто недвижимостью, а местом, где собирались ее родные, где «любовь и жизнь заполняли каждый уголок».
«Стою здесь на том, что раньше было нашим домом, и мои чувства не описать. Когда я впервые увидела новости о пожаре, я была в полном шоке — я не могла в это поверить. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков», - поделилась актриса.
На кадрах, которые опубликовали в Сети, видно, что от дома звезды действительно практически ничего не осталось. Предварительно, чтобы восстановить его, потребуются десятки миллионов долларов.
Сейчас Хилтон держится только благодаря поддержке близких. Она отметила, что сочувствует всем, кого затронула такая же проблема.
Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров перенесли сроки премии «Оскар».