«Это ужасно»: как сейчас выглядит сгоревший в Калифорнии особняк Пэрис Хилтон

Актриса Пэрис Хилтон вернулась в свой особняк, который сгорел во время пожаров в Калифорнии. Ей нужно было убедиться, что все, прочитанное ею в новостях, является правдой. В Сети кинозвезда показала, как теперь выглядит ее семейный дом.

По словам Пэрис, она до последнего не верила, что лишилась особняка. Для нее он был не просто недвижимостью, а местом, где собирались ее родные, где «любовь и жизнь заполняли каждый уголок».

«Стою здесь на том, что раньше было нашим домом, и мои чувства не описать. Когда я впервые увидела новости о пожаре, я была в полном шоке — я не могла в это поверить. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков», - поделилась актриса.

На кадрах, которые опубликовали в Сети, видно, что от дома звезды действительно практически ничего не осталось. Предварительно, чтобы восстановить его, потребуются десятки миллионов долларов.