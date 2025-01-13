Раскрыта сумма, которую Бейонсе перевела на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Певица Бейонсе не осталась в стороне и помогла пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. По данным Variety, артистка отправила 2,5 млн долларов, а это более 254 млн рублей.

Благотворительная организация вокалистки предоставила средства семьям в Альтадене и Пасадене. Кроме того, сообщается, что Бейонсе будет помогать церквям и общественным центрам в районах, затронутых огнем.

Сама певица не дает комментарии по поводу своей благотворительности и совершает добрые поступки, не афишируя их. При этом многие все равно критикую Бейонсе. В основном из-за скандалов, в которых она фигурировала в 2024 году. Ее подозревают в причастности к вечеринкам P.Diddy. Также в конце декабря ее мужа Jay-Z обвинили в изнасиловании.

Напомним, что пожары в Калифорнии вспыхнули на прошлой неделе. Из-за них многие знаменитости лишились своих особняков.

Ранее стало известно, что Дженнифер Гарнер помогает погорельцам и пожарным в Лос-Анджелесе.