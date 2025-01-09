В результате пожаров в Калифорнии сгорел дом Байдена

В результате масштабных пожаров, бушующих в штате Калифорния, сгорел дом Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. Как сообщается, его стоимость составляла 4 млн долларов.

По информации газеты The Daily Mail, речь идет об особняке в Малибу — с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, из окон которого открывается панорамный вид на Тихий океан.

«Мой сын живет там с женой. Вчера они получили уведомление, что их дом, вероятно, сгорел дотла», — заявил сегодня утром Байден-старший.

Президент выразил надежду на то, что от семейного жилища хоть что-то осталось. Однако, как утверждает The Daily Mail, она была заведомо иллюзорной — на добытых газетой снимках видно, что от живописного белого здания осталась лишь обугленная масса обрушившейся каменной кладки, из которой одиноко торчат две дымовые трубы.

Ранее мы писали о том, что из-за пожаров в Калифорнии киностудии массово замораживают съемки новых проектов.