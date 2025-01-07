Новый год с чистого листа: Бен Аффлек дал согласие на развод с Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес получила лучший подарок на Новый год — бывший возлюбленный Бен Аффлек, наконец, дал ей согласие на развод. По всей видимости, бывшие супруги пришли к мирному соглашению и решили не продолжать скандалить. Об этом сообщает Daily Mail.

На протяжении полугода звезды Голливуда выясняли отношения и делили имущество после расставания. Инициатором разрыва выступила именно Лопес, поэтому Аффлек препятствовал судебному процессу. Но в итоге Дженнифер все же добилась того, чтобы Бен ушел из ее жизни окончательно.

Согласно судебным документам экс-супруги решили, что каждая сторона получит то имущество, которое было приобретено в браке индивидуально. Смогли они урегулировать вопрос и с роскошным семейным домом. Предположительно, после продажи они просто поделят деньги в равных частях.

Официально развод будет завершен 20 февраля 2025 года. Дженнифер собирается отказаться от фамилии Аффлека и оставить за собой имущество в размере 400 млн долларов.

Ранее Дженнифер Лопес застали с Кевином Костнером на курорте.