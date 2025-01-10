Белла Хадид показала свой сгоревший дом в Лос-Анджелесе

На первом кадре можно заметить охваченную огнем виллу. Манекенщица отметила, что в части дома, на которую пришелся удар стихии, находилась ее детская спальня. Второе фото демонстрирует последствия пожара: здание сгорело почти полностью, уцелел лишь каркас.

Пожары в Лос-Анджелесе называют одними из самых разрушительных в истории округа. Стихия угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».

Ранее мы писали, что Белла Хадид сыграла подругу ковбоя в сериале «Йеллоустоун».