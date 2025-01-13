Ким Кардашьян решила пожертвовать пострадавшим от пожара в Калифорнии одежду

Американская звезда Ким Кардашьян вслед за многими другими знаменитостями решила помочь жителям Калифорнии, пострадавшим от масштабных лесных пожаров. Экс-жена Канье Уэста намерена жертвовать нуждающимся одежду, нижнее белье и предметы первой необходимости.

«Мы сделали пожертвование в Фонд пожарной охраны Лос-Анджелеса, предоставив критически важные ресурсы героическим службам быстрого реагирования, защищающим наш город. Кроме того, мы делаем значительное пожертвование в виде нижнего белья, одежды и носков, чтобы помочь тем, кто был вынужден покинуть свои дома», — написала Кардашьян в своем блоге.

Кроме того, Ким затронула вопрос повышения заработной платы пожарным — по ее словам, огнеборцы в Лос-Анджелесе, будучи настоящими героями, получают недостаточно. Ее младшая же сестра Хлои обрушилась с разгромной критикой на главу города, назвав его посмешищем.

Впрочем, проявлять заинтересованность в судьбе штата, погорельцев и пожарных Кардашьяны начали после пары скандалов. Недавно Ким обвинили именно в том, что она устраивает распродажи своего бренда одежды и не обращает внимания на страдания простых людей. Также критике подверглись затраты ею воды для полива своих цветов.