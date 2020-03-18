Оксана Воеводина увезла наследника короля Малайзии из города

Знаменитости реагируют на коронавирус по-разному. Кто-то носит гламурные маски как Яна Рудковская и Наташа Королева, кто-то проводит больше времени с детьми как Ксения Собчак и Сергей Лазарев, кто-то снимает трогательные видео танцев в поддержку LittleBig как Юлия Пересильд, кто-то терпеливо учит наследников защищать свое здоровье как Алла Пугачева. Дети богачей самоизолируются на яхтах и в особняках, а дети обычных людей — уходят на вынужденные каникулы.

А как коронавирус повлиял на вашу жизнь? Изменилось ли что-то для вас?