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Оксана Воеводина увезла наследника короля Малайзии из города

Модель Оксана Воеводина спасает подросшего сына от коронавируса.

«Ситуация в мире в последние дни крайне напряженная. Все только и говорят о вирусе. Больше всего меня напрягает массовая паника, отмена доставки продуктов на дом и пустые полки в магазинах. Поэтому я приняла решение взять Леона и уехать подальше от города в деревенскую местность, где свежий воздух и мало людей. Желаем всем крепкого здоровья и спокойствия», — объявила она в блоге.

Знаменитости реагируют на коронавирус по-разному. Кто-то носит гламурные маски как Яна Рудковская и Наташа Королева, кто-то проводит больше времени с детьми как Ксения Собчак и Сергей Лазарев, кто-то снимает трогательные видео танцев в поддержку LittleBig как Юлия Пересильд, кто-то терпеливо учит наследников защищать свое здоровье как Алла Пугачева. Дети богачей самоизолируются на яхтах и в особняках, а дети обычных людей — уходят на вынужденные каникулы.

А как коронавирус повлиял на вашу жизнь? Изменилось ли что-то для вас?

Фото и видео: Instagram

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