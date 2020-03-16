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Нежное фото Собчак с сыном и видео с их карантина растрогали Сеть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак поделилась с поклонниками материнскими чувствами.

«Но есть и хорошие новости кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро-с мамой», — написала звездная мама под трогательным снимком.

«Сын красавчик у вас», «Ну такой уже класснючий сахарочек», «У вас очень красивый мальчишка», «Сладость», «Это счастье», «Какой солнечный сыночек», «Такие оба солнечные!!!!!», «Как будто вы маленькая лежите», «Двое из ларца», «Правильно сидите дома», «Да, жизнь приобрела другие смыслы в это время», «Как же дети всё-таки меняют людей. Ксения, вы прекрасны», — обсуждают растроганные подписчики.