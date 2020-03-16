Нежное фото Собчак с сыном и видео с их карантина растрогали Сеть

«Сын красавчик у вас», «Ну такой уже класснючий сахарочек», «У вас очень красивый мальчишка», «Сладость», «Это счастье», «Какой солнечный сыночек», «Такие оба солнечные!!!!!», «Как будто вы маленькая лежите», «Двое из ларца», «Правильно сидите дома», «Да, жизнь приобрела другие смыслы в это время», «Как же дети всё-таки меняют людей. Ксения, вы прекрасны», — обсуждают растроганные подписчики.