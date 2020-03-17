Как дети богатых родителей переживают карантин из-за коронавируса?

На странице Rich Kids of the Internet, которое переводится как «богатые дети Интернета», «золотая» молодежь делится снимками перелетов на частных самолетах, пляжные фото с экзотических островов или «самоизоляции» у бассейна частного особняка, где они радостно пьют шампанское или коктейли. А те из них, кому надоело уединение на яхте, публикуют кадры на фоне роскошных спортивных автомобилей. И хотя вероятность столкнуться с чихающими людьми в общественном транспорте или в магазине у многих молодых людей невелика, вместо медицинских или защитных масок их лица украшают дизайнерские аксессуары от люксовых брендов.

Большинство из этих фотографий красивой жизни помечены хештегами, связанными с коронавирусом, эпидемией и карантином. Однако этим независимым в финансовом плане детям, определенно, не придется скучать на этом самом карантине, ведь сейчас они проводят время в отпуске нашей мечты.

Фото: Instagram

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