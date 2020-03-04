Решетова, Рудковская, Юдашкина, Лобода и другие звезды показали стильные способы носить маски от коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
С каждым днем число инфицированных коронавирусом людей в мире растет. В России первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. В Москве проходят карантин родные и знакомые россиянина Давида Бероева, который «привез» вирус из Италии, а он переживает нападки хейтеров и саму болезнь — к счастью, в легкой форме. Чтобы не повторить его судьбу, российские знаменитости, которые вынуждены путешествовать и находиться на публике, надевают медицинские маски.
Анастасия Решетова носит маску нежно-розового цвета, Тимати нарядил в медицинские изделия даже своих питомцев. Яна Рудковская разнообразила свой образ борца с инфекцией фирменными камелиями Chanel и появилась в таком виде на модном показе.
Марина Юдашкина и Светлана Лобода попытались органично вписать «маски от коронавируса» в свой образ, и им это, кажется, удалось.
«Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все», — предупреждает в блоге Лобода.
Лена Темникова занялась просвещением: «Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели. Мы с моей командой, желаем всем крепкого здоровья».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!