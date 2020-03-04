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Решетова, Рудковская, Юдашкина, Лобода и другие звезды показали стильные способы носить маски от коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Знаменитости фотографируются в противовирусных масках.

С каждым днем число инфицированных коронавирусом людей в мире растет. В России первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. В Москве проходят карантин родные и знакомые россиянина Давида Бероева, который «привез» вирус из Италии, а он переживает нападки хейтеров и саму болезнь — к счастью, в легкой форме. Чтобы не повторить его судьбу, российские знаменитости, которые вынуждены путешествовать и находиться на публике, надевают медицинские маски.

Анастасия Решетова носит маску нежно-розового цвета, Тимати нарядил в медицинские изделия даже своих питомцев. Яна Рудковская разнообразила свой образ борца с инфекцией фирменными камелиями Chanel и появилась в таком виде на модном показе.

Марина Юдашкина и Светлана Лобода попытались органично вписать «маски от коронавируса» в свой образ, и им это, кажется, удалось.

«Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все», — предупреждает в блоге Лобода.

Лена Темникова занялась просвещением: «Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели. Мы с моей командой, желаем всем крепкого здоровья».

Фото и видео: instagram

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