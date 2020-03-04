Решетова, Рудковская, Юдашкина, Лобода и другие звезды показали стильные способы носить маски от коронавируса

Марина Юдашкина и Светлана Лобода попытались органично вписать «маски от коронавируса» в свой образ, и им это, кажется, удалось.

«Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все», — предупреждает в блоге Лобода.

Лена Темникова занялась просвещением: «Берегите себя, друзья. И я не нагнетаю. Этот пост про обычные вирусы. Но кому охота валяться дома и пить таблетки. Пожалуйста, мойте руки, как можно чаще. Пейте витамин C. Добавляйте в чай имбирь. Высыпайтесь. Не пейте алкоголь. Если у вас симптомы простуды — оставайтесь дома. Носите маску, если заболели. Мы с моей командой, желаем всем крепкого здоровья».