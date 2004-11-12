Юлия Пересильд с дочками во время карантина «зажгли» под хит Little Big для «Евровидения»

«Дети, где ваша мама?», «Смотрю и думаю, что дочка старшая в красных штанах лучше всех, конечно, двигается, а это оказывается и не дочка», «Кому карантин, а кому классное время с детьми в хорошем настроении! Так держать!», «Пересмотрела несколько раз! Супер! Вы клевые!», — написали Юлии, Ане и Маше в комментариях.

О том, что нашу страну на конкурсе европейской песни представит группа Little Big стало известно 2 марта. Песню Uno коллектив презентовал 12 марта. Молниеносно видео с номером россиян стало самым популярным на канале «Евровидения» в youtube (на момент написания новости клип посмотрели почти 30 млн человек, — прим. ред.).

Пока не сообщалось, в каком формате будет проходить «Евровидение» в 2020 году. Напомним, что из-за коронавируса во многих странах отменили массовые культурные и спортивные мероприятия.

Напомним, что для того, чтобы избежать распространения Covid-19 в Москве школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

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