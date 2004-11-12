Юлия Пересильд с дочками во время карантина «зажгли» под хит Little Big для «Евровидения»
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Фото: Instagram
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как «зажигает» под хит группы Little Big, с которым они отправятся на «Евровидение» в Роттердам.
«Доброе утро всем. #staybyhome. Поддерживаем классных ребят Little Big», — подписала Юлия ролик.
«Дети, где ваша мама?», «Смотрю и думаю, что дочка старшая в красных штанах лучше всех, конечно, двигается, а это оказывается и не дочка», «Кому карантин, а кому классное время с детьми в хорошем настроении! Так держать!», «Пересмотрела несколько раз! Супер! Вы клевые!», — написали Юлии, Ане и Маше в комментариях.
О том, что нашу страну на конкурсе европейской песни представит группа Little Big стало известно 2 марта. Песню Uno коллектив презентовал 12 марта. Молниеносно видео с номером россиян стало самым популярным на канале «Евровидения» в youtube (на момент написания новости клип посмотрели почти 30 млн человек, — прим. ред.).
Пока не сообщалось, в каком формате будет проходить «Евровидение» в 2020 году. Напомним, что из-за коронавируса во многих странах отменили массовые культурные и спортивные мероприятия.
Напомним, что для того, чтобы избежать распространения Covid-19 в Москве школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
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Фото и видео: Instagram
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