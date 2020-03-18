Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Все школы в России уходят на трехнедельные каникулы, которые продлятся с 23 марта до 12 апреля. На такой шаг пошли, в том числе, для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Досрочную сдачу ЕГЭ перенесли на основной период.

Сейчас во многих школах проводят дистанционное обучение, родители могут отправлять детей на занятия или оставлять дома — на свое усмотрение. По такой же системе работают детские сады.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, из скончались порядка 7,1 тысячи, 79,4 тысячи вылечились.

На борьбу с Covid-19 вышел практически весь мир. Так, во многих странах объявили карантин: закрыты границы для иностранцев, отменены спортивные и культурные мероприятия — в том числе мирового масштаба.

Власти Китая заявили, что в их стране пик заболеваемости пройден, теперь этого же результата пытаются достичь и в других странах.

О том, какие меры принимают для борьбы с заразой, читайте в нашем материале. А за новостями о коронавирусе следите в специальном разделе на сайте Passion.ru.