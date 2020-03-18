passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Российские школьники уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Ученики будут отдыхать долго

Фото: Viktor Pogontsev/ Global Look press

Обычно весенний отдых учеников между третьей и четвертой четвертями длится в среднем неделю. В этот раз каникулы увеличили в три раза. Такие меры принимают для борьбы с распространением Covid-19.

Все школы в России уходят на трехнедельные каникулы, которые продлятся с 23 марта до 12 апреля. На такой шаг пошли, в том числе, для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Досрочную сдачу ЕГЭ перенесли на основной период.

Сейчас во многих школах проводят дистанционное обучение, родители могут отправлять детей на занятия или оставлять дома — на свое усмотрение. По такой же системе работают детские сады.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, из скончались порядка 7,1 тысячи, 79,4 тысячи вылечились.

На борьбу с Covid-19 вышел практически весь мир. Так, во многих странах объявили карантин: закрыты границы для иностранцев, отменены спортивные и культурные мероприятия — в том числе мирового масштаба.

Власти Китая заявили, что в их стране пик заболеваемости пройден, теперь этого же результата пытаются достичь и в других странах.

О том, какие меры принимают для борьбы с заразой, читайте в нашем материале. А за новостями о коронавирусе следите в специальном разделе на сайте Passion.ru.

Фото: Alexander Legky, Viktor Pogontsev, Komsomolskaya Pravda, Dinendra Haria/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!