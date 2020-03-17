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Наташу Королеву жестко раскритиковали за гламурную маску против коронавируса

46-летняя певица Наташа Королева похвасталась противовирусной маской со стразами, но не все поклонники ее правильно поняли.

Пока паника вокруг коронавируса продолжает нарастать, а маски в аптеках дорожать, некоторые дизайнеры выпустили фирменные аксессуары для тех, кто и в трудное время хочет оставаться стильным. Подобным подарком от подруги похвасталась в своем блоге Наташа Королева, однако далеко не все поклонники ее поняли.

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера. Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз — красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом, не унываем!!! С любовью Ваша Наташа», — пояснила популярная певица под видео.

«Шикарно», «Красиво, ничего не скажешь», «Ну это маска. Класс. Не то что Рудковская камелии нацепила», «Рудковская обзавидуется», «Все, пошла себе тоже такую делать», «Наташа — красавица! Черная маска — сверкающие глаза», «Шамаханская царица», «Во всех нарядах ты, душенька, хороша», «Наташа, вам бесподобно идут собранные в пучок волосы», «Наташа, молодец! Позитивно! Модница наша», «Подняли настроение», «В любой ситуации на позитиве! Красавица Наташа», «Наташенька, как всегда — супер! Всегда позитивненькая хохотушечка! Обожаю ее с первого выхода на сцену», — поддерживают одни.

«Не круто, а глупо!((», «Не смешно, люди страдают», «Наташа, я вас очень уважаю, но реклама маски это уже слишком», «Вот так и ходи, даже когда карантин закончится. Что за народ, из всего шоу сделают», «Абсолютно не смешно!!! Может и гробы в стразах закажешь?», «В ней и похоронят», «Ну ни к чему показывать Наташа красоту, я в маске работаю так как я медработник, Франция закрыта люди сидят дома, зря ты так», «Сколько стоит такая маска? На обычную брюликов наклеели?», «Маска действует 4 часа, я мед работник у меня профессиональная на месяц, но зачем Наташа ты так с этим не шутят», «Не смешно! Все серьезно на много», «Очень красиво, в Москве вообще масок нет», «Вот я так и знал что до этого дойдет», «Мда..... Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом», «Да уж бабло зарабатывают», «У моей собаки похожий намордник», «А если снизу не поддерживать, свалится?», «Если придерживать зубами то не упадет», «Стирать не забывайте каждые 2 часа», — критикуют другие.

Фото и видео: Instagram

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