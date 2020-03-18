Мимими дня: Сергей Лазарев показал, как играет с подросшими детьми

«Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать "Панику". Сами себя загоняем в депрессию. Я тоже этому подвержен, но надо, чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник (у меня такие люди тоже есть), чтобы мыслить позитивно! Пусть для вас Я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте», — прокомментировал он трогательное видео в своем блоге.

Дети Сергея Лазарева — Никита и Аня — родились с помощью суррогатной матери, данные их биологической матери артист не называет. В уходе за ними артисту помогают няни. Малыши отлично ладят друг с другом, однако в программе «Вечерний Ургант» их папа признавался, что сыну сильно достается от сестры, которая еще не понимает, что можно делать, а что нет. «Она его лупит, а он терпит», — рассказал счастливый отец.