Щелочное питание для похудения, здоровых волос и сияющей кожи: что это такое
Щелочное питание позволяет улучшить общее состояние организма, нормализовать пищеварительные процессы, запустить механизм омоложения и снижения веса, подарить прилив энергии. Это нельзя назвать диетой в полном смысле слова. Скорее, речь идет о рационе, составленном в соответствии с потребностями тела. Придерживаться этой системы совсем несложно, особенно если вам уже удалось отказаться от употребления вредной пищи, известной как «джанк-фуд».
Надо всего лишь сократить количество «кислых» продуктов в рационе до 20 %, а оставшуюся долю в 80 % отвести под ощелачивающую еду.
Чем опасна нехватка щелочных продуктов
Внутренняя среда организма имеет определенный кислотно-щелочной баланс — ph. Она считается кислотной, если показатели ph удерживаются в пределах от 0 до 7 по шкале измерений, и щелочной, если ph свыше 7.
Показатели ph могут меняться — например, в желудочно-кишечном тракте или в слюне. Неизменным является только кислотно-щелочной баланс крови: он удерживается в пределах 7,35-7,45, то есть является строго щелочным.
Щелочная среда — необходимое условие для любого биохимического процесса в нашем теле: выделения гормонов и ферментов, синтезирования белка, вырабатывания энергии, уничтожения раковых клеток, усвоения витаминов и т. п. Если кровь становится хоть немного кислее, протекание этих процессов прекращается.
Именно от параметра ph крови зависит наше здоровье и наша жизнь. И в случае опасности организм бросает все силы для снижения в ней уровня кислотности, используя накопленные в тканях минералы и микроэлементы. Конечно, это не проходит бесследно: ухудшается состояние костей, мышц, связок, волос, зубов, сосудов, мозга, печени, сердца — всего, что выступает донором для поддержания кислотно-щелочного баланса крови. В дальнейшем нехватка минералов приводит к возникновению болезней сердечно-сосудистой системы, ожирению, сахарному диабету и даже онкологии. Поэтому лучше регулировать уровень щелочи в организме с помощью правильного питания.
Кислотные и щелочные продукты
Кислотообразующими являются: мясо и морепродукты, яйца, рыба, бобовые, молочные продукты, рис, ячневая крупа, хлеб из белой муки, газировка, алкоголь, черный чай и кофе, выпечка, фастфуд, кетчуп и горчица. К щелочным относятся: ягоды, фрукты, овощи, зелень в свежем виде, растительные нерафинированные масла, миндаль, соя, кедровые орехи, зеленый чай, травяные настои, лимоны, минерализованная с помощью шунгита или кремния вода.
Правила щелочного питания
- Щелочных продуктов в рационе должно быть не менее 80 %.
- В течение дня нужно выпивать достаточное количество чистой воды.
- Сократить употребление мяса и рыбы до двух раз в неделю.
- Каждый день съедать 2-3 порции свежих фруктов и овощей.
- Вместо кофе и черного чая пить зеленый и травяной чай.
- Отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, выпечки и кондитерки.
- Вместо животных жиров использовать растительные.
- Есть не спеша, хорошо пережевывать пищу.
- Обеспечить организму условия для самоочищения, организовав ночной перерыв между приемами пищи не менее 12 часов.
Щелочное питание — это возможность для вас быть здоровыми, энергичными и молодыми, независимо от возраста!
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