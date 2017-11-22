Хотите иметь отличное самочувствие, здоровые волосы и сияющую кожу, а также похудеть без особых усилий? В этом поможет щелочное питание — рацион, которого придерживаются такие звезды Голливуда, как Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Миранда Керр и Кирстен Данст.

Юлия Сайфуллина сертифицированный специалист по здоровью, Beauty-Coach

Щелочное питание позволяет улучшить общее состояние организма, нормализовать пищеварительные процессы, запустить механизм омоложения и снижения веса, подарить прилив энергии. Это нельзя назвать диетой в полном смысле слова. Скорее, речь идет о рационе, составленном в соответствии с потребностями тела. Придерживаться этой системы совсем несложно, особенно если вам уже удалось отказаться от употребления вредной пищи, известной как «джанк-фуд». Надо всего лишь сократить количество «кислых» продуктов в рационе до 20 %, а оставшуюся долю в 80 % отвести под ощелачивающую еду. Чем опасна нехватка щелочных продуктов

Внутренняя среда организма имеет определенный кислотно-щелочной баланс — ph. Она считается кислотной, если показатели ph удерживаются в пределах от 0 до 7 по шкале измерений, и щелочной, если ph свыше 7. Показатели ph могут меняться — например, в желудочно-кишечном тракте или в слюне. Неизменным является только кислотно-щелочной баланс крови: он удерживается в пределах 7,35-7,45, то есть является строго щелочным. Щелочная среда — необходимое условие для любого биохимического процесса в нашем теле: выделения гормонов и ферментов, синтезирования белка, вырабатывания энергии, уничтожения раковых клеток, усвоения витаминов и т. п. Если кровь становится хоть немного кислее, протекание этих процессов прекращается.

Именно от параметра ph крови зависит наше здоровье и наша жизнь. И в случае опасности организм бросает все силы для снижения в ней уровня кислотности, используя накопленные в тканях минералы и микроэлементы. Конечно, это не проходит бесследно: ухудшается состояние костей, мышц, связок, волос, зубов, сосудов, мозга, печени, сердца — всего, что выступает донором для поддержания кислотно-щелочного баланса крови. В дальнейшем нехватка минералов приводит к возникновению болезней сердечно-сосудистой системы, ожирению, сахарному диабету и даже онкологии. Поэтому лучше регулировать уровень щелочи в организме с помощью правильного питания. Кислотные и щелочные продукты