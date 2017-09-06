Инфаркт: как понять, что это он, и избежать худшего
Каждый второй из читающих эту статью умрет от инфаркта. Но не сейчас.
Лучшая тактика — восстановление кровотока. Сделать это надо очень быстро. Проблема в том, что люди не звонят в «Скорую»! Сейчас очень жесткие стандарты для «Скорой помощи»: доезд до 20 минут, станции расположены, чтобы можно было достичь любого места. И везти должны не в любую больницу, а в региональный сосудистый центр. Введение сосудистых центров позволило снизить госпитальную смертность от острого инфаркта на 60%.
Мария Глезер,
к.м.н, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии ФПО 1 МГМУ им. Сеченова