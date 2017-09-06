Каждый второй из читающих эту статью умрет от инфаркта. Но не сейчас.

Спокойствие! Только без паники. В конце концов, никто не вечен, и в статистике смертности по России сердечно-сосудистые заболевания составляют 50%. Пожалуй, это даже неплохо: лучше так, чем, скажем, от рака, от дизентерии или от бандитской пули. Тем более что свое попадание в 50% можно отсрочить довольно надолго. Лет на 80 примерно. Надо только все делать правильно.

Почему от инфаркта умирают

По сути, инфаркт — это гибель клеток сердца на том участке, где прекратилось кровоснабжение. А кровоснабжение прекращается из-за полной закупорки сосуда. Это химическо-биологическая причина смерти.

Социально-психологическая формулируется гораздо проще: 40% умерли от инфаркта исключительно потому, что не стали вызывать «Скорую». Если произошла закупорка сосуда, то восстановить его проходимость нужно буквально в ближайшие 40 минут, поэтому самое вредное, что вы можете для себя сделать, это полежать часок, вдруг пройдет. А вдруг нет?

Чтобы вы не отмахивались от этой проблемы, вот вам еще одна цифра: 17% инфарктов миокарда случается у людей трудоспособного возраста, не пенсионеров. У мужчин, как известно, чаще, чем у женщин. Но при этом женская смертность не ниже мужской. Это отдельная проблема: российские женщины боятся «зря побеспокоить» доктора и терпят до последнего. Это их главная ошибка.