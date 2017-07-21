Глупо, конечно, бегать к доктору с жалобами на усталость: больничный с таким диагнозом не дают... А может, не глупо?

Да, в наше время все много работают, переутомление — вполне закономерное явление. Но если вы взяли пару отгулов или даже сходили в отпуск на неделю, а усталость все равно никуда не делась, хватит стесняться! Надо идти к врачу и рассказывать все как есть.

Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории медицинского центра «Атлас»

В ряде случаев постоянная усталость и апатия могут быть признаком развития серьезных заболеваний. Железодефицитная анемия При анемии учащается сердцебиение, становится трудно дышать, кожа становится бледной. Для определения анемии следует обратиться к врачу-терапевту, который назначит исследования и при необходимости комплексное лечение, включающее в себя лекарственные препараты и соответствующую диету. Особенно высок риск анемии у женщин репродуктивного возраста (это связано с потерей крови во время месячных). Ишемическая болезнь сердца Иногда упадок сил выступает единственным симптомом, предвещающим развитие инфаркта миокарда, который может произойти абсолютно безболезненно. Имеет смысл обратиться к врачу-кардиологу, который назначит комплексное обследование организма. Одним их самых точных методов диагностики на данный момент является коронарная ангиография, которая поможет определить количество, размеры атеросклеротических бляшек, а также их расположение в сосудах сердца. Сахарный диабет 1 и 2 типов Глюкоза — источник энергии для организма. Однако при инсулинрезистентности она не может попасть в клетки — они не получают энергии, и вот вы чувствуете себя так, как будто «сели батарейки». Сахарный диабет является эндокринным заболеванием, для его определения необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом, который порекомендует соответствующие анализы и исследования. Стоит отметить, что риск возникновения диабета повышается после 40 лет, при избыточной массе тела, а также если ближайшие родственники страдают этим заболеванием.

Онкологические заболевания Постоянная усталость и апатия могут быть единственным проявлением злокачественных опухолей на ранних стадиях! Начните с визита к врачу-терапевту, который, собрав анамнез, назначит базовые анализы и обследования, по результатам которых направит вас к узкопрофильным специалистам. Синдром хронической усталости Причины СХУ до сих пор исследуются. Этим вопросом должны параллельно заниматься терапевт, невропатолог, иммунолог, эндокринолог, так как синдром хронической усталости может быть признаком более серьезных заболеваний, требующих диагностики и лечения. Дефицит витамина В12 Этот витамин регулирует процесс созревания эритроцитов. При дефиците витамина В12 нарушается нормальное развитие клеток крови, что может привести к анемии и поражению нервной системы. Для определения дефицита витамина В12 следует сделать хотя бы общий анализ крови: при снижении гемоглобина в эритроцитах можно говорить о недостатке этого витамина в организме.