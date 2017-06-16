Согласитесь, с утра мы нередко планируем приготовить какой-то невероятный ужин, а к вечеру... К вечеру наш энтузиазм немного угасает — и мы мечтаем о легком, простом и полезном блюде. Специально для вас мы подготовили подборку из трех блюд, которые идеально подойдут на ужин всем, кто следит за здоровьем и фигурой.

Лобио Вы думаете, что лобио — это блюдо из фасоли? А вот и нет: «лоби» и «лобио» в переводе с армянского и грузинского языков — «бобы». Что еще делает лобио настоящим? Правильные специи. Их состав может варьироваться в зависимости от местности, национальных особенностей той или другой кухни. В Индии традиционная приправа для лобио — карри, а в Грузии — хмели-сунели. Вам понадобится: фасоль — 600 г

кориандр — 25 г

чеснок — 15 г

лук репчатый — 200 г

лук-порей — 100 г

грецкий орех — 100 г

сельдерей — 20 г

масло растительное — 60 мл

паприка молотая

черный перец

томатная паста — 100 г

барбарис сушеный — 30 г

соль — по вкусу

кинза — 1 пучок Приготовление: Отварите фасоль (лучше замочить ее с утра). Обжарьте порей и репчатый лук. Соедините с небольшим количеством воды томатную пасту и добавьте ее к луку. Переложите заправку в кастрюлю, к отваренной и промытой фасоли. Перемешайте. Добавьте специи и травы, доведите до вкуса и потушите пару минут. Выключите огонь, добавьте чеснок, зелень, предварительно замоченный в кипятке барбарис, а также измельченные орехи. Подавать можно в горячем и холодном виде. Вегетарианский плов

Овощной плов легко приготовить двумя способами. Самый быстрый — купить замороженную смесь из разных овощей. А можно потратить немного времени и нарезать свежие молодые овощи . Вам понадобится: рис — 250 г (стакан)

кабачок — 3 шт. (около 500 г)

вода — 450 мл

помидоры — 2 шт.

перец чили — ¼ небольшого стручка

морковь — 1 шт.

болгарский сладкий перец — 1 шт.

чеснок — 2-3 небольших зубчика

масло растительное — несколько столовых ложек для зажарки

репчатый лук — 2 шт.

соль, молотый перец черный, зира — по вкусу Приготовление: Лук и морковь нужно почистить, нарезать лук полукольцами, а морковь — тонкой соломкой. Налейте в сковороду-вок немного масла и всыпьте туда овощи. Обжарьте их. Пока лук с морковью пассеруются, подготовьте другие овощи: помидоры, болгарский перец нарежьте кубиками, кабачок — кусочками (на четвертинки), чеснок, перец чили нужно мелко порубить. Положите в кастрюлю чеснок и болгарский перец. Обжарьте немного, затем добавьте кабачки. Обжаривайте овощи, помешивая, в течение двух-трех минут. Потом добавьте помидоры и тушите еще пять-семь минут. Добавьте специи и измельченный чили. Промойте в кастрюле рис и добавьте в вок. Залейте все подготовленной холодной водой. Доведите до кипения и сделайте маленький огонь. Как только жидкость испарится, сделайте огонь минимальным, накройте вок крышкой и оставьте томиться на 10-12 минут. Выключите плиту и оставьте блюдо на 15-20 минут настояться. Солянка с грибами

Кто сказал, что солянка — это только суп, который нельзя есть на ужин?! Давайте исправлять ситуацию. Во-первых, солянкой принято называть любое блюдо из тушеной капусты, во-вторых, даже если речь идет о супе, это тоже прекрасное блюдо для вечерней трапезы. Секрет: все овощи можно купить уже нарезанными, тогда процесс пойдет совсем быстро. А блюдо лучше готовить порционно — в специальных кружках или горшочках. Вам понадобится: капуста — 1/2 кочана

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

томатная паста — 1 баночка (100 г)

маслины — 1/2 банки

соленые огурцы — 3-4 шт.

грибы шампиньоны консервированные — 1 банка

лимон — 1/2 шт.

лавровый лист — 1-2 шт.

соль, перец — по вкусу Приготовление: Лук и морковь нашинковать и обжарить в растительном масле, добавить туда шампиньоны. Чуть потушить и добавить томатную пасту. Капусту нарезать и присоединить к ней обжарку, залить водичкой от шампиньонов и маслин и добавить воды, чтобы продукты были покрыты полностью, поставить на огонь. Как только солянка закипит, добавить лавровый лист и перец горошком и дать провариться еще минут 10. Затем добавить маслины, нарезанные кружочками, и измельченные на терке огурцы. Дать закипеть и выключить. Выжать половинку лимона и закрыть крышкой. Дайте солянке настояться минут 10 и подавайте к столу, можно со сметаной.