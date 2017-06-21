Да-да, даже суп надо есть правильно! В зависимости от того, что вы заказали на первое, вам понадобятся и определенные приборы, и навыки, и даже знания.

Борщ, щи и другие заправочные супы Щи, борщ, солянку и другие заправочные супы принято подавать к столу в больших супницах. Порционные тарелки обязательно ставятся на плоские сервировочные. И вот хозяйка разливает всем суп, что дальше? Кладем чистой десертной ложечкой сметану, берем ложку в правую руку и зачерпываем еду от себя. Затем аккуратно касаемся ложкой края тарелки, чтобы убрать капельки, затем подносим ее ко рту, не наклоняясь над тарелкой. На ложку не следует дуть! Попалась крупная картофелина или длинная лапша? Аккуратно разломайте ее ребром ложки и отправляйте в рот. Многие спорят: можно ли наклонять тарелку, чтобы доесть первое. Нет, этого делать не стоит, считается, что люди приличные никогда не бывают настолько голодны, чтобы доедать все до последней капли. Если же суп очень сильно понравился, то просто попросите у хозяйки добавки — и ей будет приятно, и вы утолите голод. В момент, когда вам подливают суп, оставляйте ложку в тарелке. Так поступайте и после того, как закончите трапезу.

А вот как правильно подносить ложку ко рту — острым углом или боком — толком никто и не знает, так что ешьте, как вам удобнее. Бульоны и супы-пюре Суп-пюре, крем-суп, капучино и бульон принято подавать не в глубоких обеденных тарелках, а в специальной бульоннице — глубокой чашке с одной или двумя ручками. Ставят их на специальные блюдца. К такому первому блюду подается десертная, а не столовая ложка. Кстати, если вам подали бульон в чаше с одной ручкой справа, то вы вполне можете его выпить, как компот из кружки. Бульон с яйцом? Сначала едим яйцо с помощью ложки, а затем выпиваем жидкость. Сухарики и зелень к таким супам подаются отдельно в розеточках. Вы можете сами положить крутоны и зелень ложечкой.

Суп-пюре, крем-суп, капучино едят десертной ложкой, левой рукой придерживая чашу за ручку. Наклонять бульонницу или пить из нее не нужно. Луковый суп и буйабес К супам из морепродуктов должны подать специальные блюдца или пиалы, куда вы сможете положить раковины от мидий, хвостики креветок. После того, как вы съедите морепродукты, ложкой нужно доесть бульон. Еще один популярный у туристов и вызывающий вопросы суп — луковый. Как есть его правильно? Самый простой способ — сделать надрез на сырной корочке, которая покрывает суп, и аккуратно отодвинуть сыр к краям, съесть его, а затем наслаждаться французским блюдом. Второй вариант — возьмите вилку или ложку и накрутите сыр на нее, как спагетти, отведите к краю тарелки и съешьте.

А напоследок мы покажем вам видео о том, как суп есть не надо: