Тайская кухня — пряная, загадочная, необычная. Сегодня она не только любима по всему миру, но и стала важным источником вдохновения для лучших шеф-поваров. Бренд-шеф Марк Стаценко, ведущий кулинарного шоу «Погоня за вкусом» на ТВ-3, делится тремя яркими рецептами тайской кухни в современной интерпретации.

Гармония — основа тайской кухни, ведь она появилась в результате синтеза самых разных культур. Исторически на территорию современного Таиланда переселился народ из южных китайских провинций, и сычуанская кухня стала прародительницей тайской. В древнем Сиаме бушевали войны, рождались и рушились империи, а тайскую кухню обогащали все новые контакты с другими народами. Любимая приправа Например, знаменитый перец чили привезли в Таиланд миссионеры из Португалии, которые пристрастились к нему во время проповедования в Латинской Америке. В результате тайская кухня получила свою фирменную остроту только в 16 веке. Долгое время тайцы готовили с насыщенными, «тяжелыми» специями, но в 20 веке градус остроты тайских блюд снизился, а вместо микса специй сейчас все чаще используют сезонные свежие травы. И лемонграсс — китайский лимонник, или лимонное сорго — сегодня любимые приправы тайских поваров. Попробуйте приготовить палтуса с лемонграссом. Вот рецепт.

4 вида кухни В Таиланде существует четыре региональных кухни. Южная — самая популярная, так как именно эти блюда чаще всего пробуют туристы. В качестве универсальной основы здесь используют кокосовое молоко, виртуозно готовят морепродукты, а на закуску предлагают кешью и мякоть кокоса. На севере еда самая умеренная по остроте, а главным блюдом является «липкий» рис, который принято скатывать в шарики руками. Много рецептов северяне получили из соседней Бирмы, например, Kaeng Hang Le — свиное карри с имбирем, куркумой и тамариндом. На северо-востоке тайская еда испытала сильное влияние лаосской кухни, и любимый ингредиент здесь — речная рыба, которую по традиции часто маринуют для продления срока хранения. И, наконец, центральная тайская кухня — самая богатая и изысканная, так как зародилась в тайском королевском дворце. Здесь к трапезе принято подавать жасминовый рассыпчатый рис, а кулинарные техники довели до умопомрачительных высот. Одно из самых выдающихся в любой части Таиланда блюд — устрицы с кремом сабайон и тайской заправкой. Ловите рецепт.