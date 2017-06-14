Вам понадобится:

  • королевские шампиньоны — 70 г
  • вешенки — 30 г
  • миндаль — 25 г
  • листья салата — 40 г
  • листья свеклы — 20 г
  • пармезан — 20 г
  • тимьян — 5 г
  • чеснок — 10 г
  • уксус — 1,5 ст. ложки
  • соль — 2 г
  • перец молотый — 1 г
  • оливковое масло — 30 г

Секрет приготовления:

Слегка обжарьте миндаль на сухой сковороде. Затем, когда он остынет, измельчите его ножом. Нарежьте грибы на тонкие слайсы. Положите зубчик чеснока и веточку тимьяна в сковороду. Не измельчайте, потом мы вытащим и чеснок, и тимьян, в салате они не нужны. Слегка обжарьте грибы на оливковом масле, посолите и поперчите их.
Приступим к приготовлению соуса. Для этого смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. Хорошенько перемешайте.
Выложите в миску листья салата, заправьте их соусом, перемешайте. Самое время собирать салат в тарелке! Выложите заправленные листья, сверху добавьте грибы, посыпьте миндалем, сбрызните оставшимся соусом и украсьте пармезаном. Красота, не так ли? Приятного аппетита!

Вот и сам видеорецепт:

 