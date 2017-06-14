Вам понадобится:

королевские шампиньоны — 70 г

вешенки — 30 г

миндаль — 25 г

листья салата — 40 г

листья свеклы — 20 г

пармезан — 20 г

тимьян — 5 г

чеснок — 10 г

уксус — 1,5 ст. ложки

соль — 2 г

перец молотый — 1 г

оливковое масло — 30 г

Секрет приготовления:

Слегка обжарьте миндаль на сухой сковороде. Затем, когда он остынет, измельчите его ножом. Нарежьте грибы на тонкие слайсы. Положите зубчик чеснока и веточку тимьяна в сковороду. Не измельчайте, потом мы вытащим и чеснок, и тимьян, в салате они не нужны. Слегка обжарьте грибы на оливковом масле, посолите и поперчите их.

Приступим к приготовлению соуса. Для этого смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. Хорошенько перемешайте.

Выложите в миску листья салата, заправьте их соусом, перемешайте. Самое время собирать салат в тарелке! Выложите заправленные листья, сверху добавьте грибы, посыпьте миндалем, сбрызните оставшимся соусом и украсьте пармезаном. Красота, не так ли? Приятного аппетита!

Вот и сам видеорецепт: