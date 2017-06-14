Вам понадобится:
- королевские шампиньоны — 70 г
- вешенки — 30 г
- миндаль — 25 г
- листья салата — 40 г
- листья свеклы — 20 г
- пармезан — 20 г
- тимьян — 5 г
- чеснок — 10 г
- уксус — 1,5 ст. ложки
- соль — 2 г
- перец молотый — 1 г
- оливковое масло — 30 г
Секрет приготовления:
Слегка обжарьте миндаль на сухой сковороде. Затем, когда он остынет, измельчите его ножом. Нарежьте грибы на тонкие слайсы. Положите зубчик чеснока и веточку тимьяна в сковороду. Не измельчайте, потом мы вытащим и чеснок, и тимьян, в салате они не нужны. Слегка обжарьте грибы на оливковом масле, посолите и поперчите их.
Приступим к приготовлению соуса. Для этого смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. Хорошенько перемешайте.
Выложите в миску листья салата, заправьте их соусом, перемешайте. Самое время собирать салат в тарелке! Выложите заправленные листья, сверху добавьте грибы, посыпьте миндалем, сбрызните оставшимся соусом и украсьте пармезаном. Красота, не так ли? Приятного аппетита!
Вот и сам видеорецепт: