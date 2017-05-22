Обожаете фастфуд, но чувствуете угрызения совести, когда ужинаете гамбургерами и картофелем фри? Мы избавим вас от чувства вины, развеем мифы о «быстрой еде» и дадим рецепты полезного фастфуда.

А начнем мы, пожалуй, с бургеров и картошки фри. Что же в них такого вредного?

Картофель фри

Вред картошки фри явно преувеличен. Главное, менять растительное масло, которое используют для фритюра, для каждой порции (что вряд ли могут себе позволить делать рестораны и кафе). Если не менять масло, то в нем образуется много канцерогенов при многократном нагревании. Вывод: готовьте из свежей, а не замороженной картошки, и ешьте фри дома. И соус используйте натуральный.

Вам понадобится:

картофель — 500 г

растительное масло — 400 мл

соль, специи — по вкусу

соус

Приготовление:

Картошку почистить, нарезать брусочками и вымочить минут 15 в воде. Выложить на салфетки, промокнуть. Налейте масло (если нет фритюрницы) в глубокую сковороду или сотейник и накалите. Выложите в кипящее масло картошку и жарьте, пока она не приобретет золотистый цвет. С помощью шумовки извлеките картошку из масла и выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишнее масло. Помните, в одной порции масла можно обжарить не больше одной-двух порций картошки!

Бургер

В рейтинге вредности фастфуда гамбургеры без сыра занимают четвертое место. Чем же они не угодили диетологам? Оказывается, все дело в их многослойности (большом количестве хлеба, то есть углеводов) и обилии разных соусов. Еще одна проблема заключается в том, что бургеры обычно едят вместе с картофелем фри — а это огромное количество калорий. То есть чем меньше в вашем сэндвиче ингредиентов, чем свежее они и натуральнее, тем меньше проблем. Только вы сами можете собрать идеальный бутерброд: булочки из цельнозерновой муки, свежайшие овощи и листья салата, запеченная буженине и домашний майонез — и вкусно, и полезно.

Вам понадобится:

фарш — 400 г

булочка для гамбургера — 4 шт.

маринованные огурцы — 2 шт.

салатные листья — пучок

помидор — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

сыр в пластинах — 4 шт.

томатный соус, майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Посолить и поперчить фарш и сформировать из него плоскую котлетку (можно добавить яйцо). Обжарить с двух сторон и выложить на бумажные полотенца. Булочки разрезать пополам, маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками или кружками, лук и помидор — кольцами. Смазать половинки булочек майонезом, выложить на одну половинку котлету и смазать томатной пастой (соусом), добавить листья салата, лук, помидор. Накрыть все это сыром и закончить «пирамиду» второй половинкой булочки. Кстати, булочки перед использованием можно подогреть отдельно или поджарить в тостере. А можно разогреть сэндвич целиком.