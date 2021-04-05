Путь к стройности от Дженнифер Энистон: что ест и как тренируется звезда «Друзей»
Героине популярного сериала «Друзья» можно только позавидовать. Сегодня она находится в такой же прекрасной форме, как и ее персонаж Рэйчел Грин более 25 лет назад, когда шоу стартовало на ТВ. Трудно поверить, что Дженнифер по своей природе склонна к полноте, она сама в этом неоднократно признавалась. Не знаем, насколько актриса кокетничает, но при росте 164 см она весит 50 кг и имеет практически идеальные параметры фигуры: 90-64-90. Правда, Энистон признается, что с годами поддерживать такой вес становится все труднее. Единственный секрет идеальной фигуры звезды — правильное питание каждый день. И никаких исключений. Джен утверждает, что необходимо просто придерживаться диеты и тренироваться в зале или дома.
Правила питания Дженнифер Энистон
Интересный факт: актриса не раз снималась в откровенных фотосессиях для мужских журналов — для этого ей необходимо находиться в тонусе, поэтому она выполняет некоторые правила.
Правило 1. Диета «без белого цвета»
Данная система питания — сбалансированная и не угрожающая здоровью, поэтому придерживаться ее можно неограниченное количество времени. Суть ее заключается в отказе от белых продуктов, среди которых — макароны, рис, картофель, мучные изделия, сахар, соль и т.д. При этом некоторые продукты можно заменять более полезными альтернативами. Например, вместо пасты можно есть гречневую лапшу, вместо белого риса — бурый, а вместо мучных изделий из пшеницы отлично подойдут продукты из ржаной или цельнозерновой муки. От сахара лучше отказаться полностью, но если у вас не получается, используйте тростниковый.
Фото: globallook
Также в диете есть «белые» исключения. Дженнифер позволяет себе мясо птицы (индейка, курица), нежирную рыбу, яйца, овсянку.
Правило 2. Не голодать!
Есть нужно часто и небольшим порциями. Между основными приемами пищи обязательно не забывайте о легких, но полезных перекусах. Изнуряющие голодовки ни к чему хорошему не приведут и могут быть опасны для здоровья. Энистон признается, что для нее оптимальный вариант питания — пятиразовое, с тремя основными приемами пищи и двумя перекусами. И никакого голодания!
Правило 3. Пить много воды
Дженнифер выпивает стакан воды сразу после пробуждения, желательно с лимоном. То же самое она делает и перед каждым приемом пищи, так как это помогает ей не переедать. На ночь она также выпивает один стакан воды — больше себе не позволяет, иначе есть вероятность наутро проснуться с отеками. Личная норма жидкости в день для актрисы — 3 литра.
Правило 4. Не забывать об овощах и фруктах
Эти категории продуктов обязательно должны быть в рационе на ежедневной основе. Овощи — основа сбалансированного питания и обеспечивают большое количество полезных витаминов и минералов. В этих продуктах минимум жиров, калорий и много клетчатки, которая дает чувство сытости. Из фруктов Джен ест яблоки, груши, апельсины — в общем, те, в которых меньше сахара.
Правило 5. Продумывайте перекусы
Совет от Энистон: важно продумывать свой рацион заранее, чтобы у вас под рукой всегда было что-то полезное. Тогда риск съесть что-то вредное снизится. В качестве перекусов подойдут: фрукты (яблоки, груши, цитрусовые), овощи (огурцы, помидоры, морковь, капуста, брокколи, сельдерей), ягоды, орехи, сухофрукты, злаки, детское пюре.
Фото: globallook
Если соблюдать данные правила, то в скором времени ваш желудок уменьшится в размерах и вы станете гораздо меньше есть, что, безусловно, благоприятно отразится на вашей фигуре. Главное — продолжать питаться нежирными продуктами и по-прежнему не включать в свой рацион:
жирные и жареные блюда,
изделия из пшеничной муки,
сладкое,
фастфуд и прочее.
Кроме того, для Энистон очень важно высыпаться. Не менее 8 часов. Тогда она чувствует себя более энергичной и выглядит свежей и отдохнувшей.
Как тренируется Дженнифер Энистон
Конечно, диета — наиважнейший помощник в непростом деле похудения, но чтобы улучшить качество тела и сделать его более подтянутым, придерживаться только принципов правильного питания будет недостаточно.
Энистон боится пропустить даже одну-единственную тренировку, так как считает, что такая слабость мгновенно оставит негативный след на ее внешности. Она ежедневно дает телу какую-либо нагрузку, занимается спортом 6 раз в неделю — это прибавляет ей сил и энергии.
Любимые виды физической активности у актрисы:
Кардиотренировки
В зале Дженнифер предпочитает заниматься на велотренажере, по ее мнению, в таком случае задействуются все группы мышц. Иногда она выбирает обычный велосипед и катание вдоль побережья в течение нескольких часов.
Йога
Энистон — настоящая фанатка этой духовной практики, потому что в ней сочетаются забота о теле и о духе. Звезда считает, что в том числе благодаря йоге она остается в идеальной форме.
Фото: globallook
Подведем итоги, актриса не сторонница радикальных диет и жестких ограничений, она старается питаться правильно и сбалансированно и при этом не забывает регулярно нагружать себя спортом. Поэтому если вы хотите похудеть и привести себя в форму к лету:
Ограничьте потребление вредных продуктов;
Пейте много воды;
Начните заниматься спортом;
Высыпайтесь!
Вот и все ваши лучшие «друзья» на пути к потрясающему телу, никаких чудодейственных пилюль стройности — только рутинная работа и забота о себе любимой.
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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