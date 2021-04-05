Путь к стройности от Дженнифер Энистон: что ест и как тренируется звезда «Друзей»

Героине популярного сериала «Друзья» можно только позавидовать. Сегодня она находится в такой же прекрасной форме, как и ее персонаж Рэйчел Грин более 25 лет назад, когда шоу стартовало на ТВ. Трудно поверить, что Дженнифер по своей природе склонна к полноте, она сама в этом неоднократно признавалась. Не знаем, насколько актриса кокетничает, но при росте 164 см она весит 50 кг и имеет практически идеальные параметры фигуры: 90-64-90. Правда, Энистон признается, что с годами поддерживать такой вес становится все труднее. Единственный секрет идеальной фигуры звезды — правильное питание каждый день. И никаких исключений. Джен утверждает, что необходимо просто придерживаться диеты и тренироваться в зале или дома.

Правила питания Дженнифер Энистон

Интересный факт: актриса не раз снималась в откровенных фотосессиях для мужских журналов — для этого ей необходимо находиться в тонусе, поэтому она выполняет некоторые правила.

Правило 1. Диета «без белого цвета»

Данная система питания — сбалансированная и не угрожающая здоровью, поэтому придерживаться ее можно неограниченное количество времени. Суть ее заключается в отказе от белых продуктов, среди которых — макароны, рис, картофель, мучные изделия, сахар, соль и т.д. При этом некоторые продукты можно заменять более полезными альтернативами. Например, вместо пасты можно есть гречневую лапшу, вместо белого риса — бурый, а вместо мучных изделий из пшеницы отлично подойдут продукты из ржаной или цельнозерновой муки. От сахара лучше отказаться полностью, но если у вас не получается, используйте тростниковый.