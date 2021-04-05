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Путь к стройности от Дженнифер Энистон: что ест и как тренируется звезда «Друзей»

Дженнифер Энистон 52 года, однако актриса находится в потрясающей физической форме. Хотите узнать, как ей это удается? Об этом — новый материал на Passion.ru.

Героине популярного сериала «Друзья» можно только позавидовать. Сегодня она находится в такой же прекрасной форме, как и ее персонаж Рэйчел Грин более 25 лет назад, когда шоу стартовало на ТВ. Трудно поверить, что Дженнифер по своей природе склонна к полноте, она сама в этом неоднократно признавалась. Не знаем, насколько актриса кокетничает, но при росте 164 см она весит 50 кг и имеет практически идеальные параметры фигуры: 90-64-90. Правда, Энистон признается, что с годами поддерживать такой вес становится все труднее. Единственный секрет идеальной фигуры звезды — правильное питание каждый день. И никаких исключений. Джен утверждает, что необходимо просто придерживаться диеты и тренироваться в зале или дома.

Правила питания Дженнифер Энистон

Интересный факт: актриса не раз снималась в откровенных фотосессиях для мужских журналов — для этого ей необходимо находиться в тонусе, поэтому она выполняет некоторые правила.

Правило 1. Диета «без белого цвета»

Данная система питания — сбалансированная и не угрожающая здоровью, поэтому придерживаться ее можно неограниченное количество времени. Суть ее заключается в отказе от белых продуктов, среди которых — макароны, рис, картофель, мучные изделия, сахар, соль и т.д. При этом некоторые продукты можно заменять более полезными альтернативами. Например, вместо пасты можно есть гречневую лапшу, вместо белого риса — бурый, а вместо мучных изделий из пшеницы отлично подойдут продукты из ржаной или цельнозерновой муки. От сахара лучше отказаться полностью, но если у вас не получается, используйте тростниковый.

Дженнифер Энистон

Фото: globallook

Также в диете есть «белые» исключения. Дженнифер позволяет себе мясо птицы (индейка, курица), нежирную рыбу, яйца, овсянку.

Правило 2. Не голодать!

Есть нужно часто и небольшим порциями. Между основными приемами пищи обязательно не забывайте о легких, но полезных перекусах. Изнуряющие голодовки ни к чему хорошему не приведут и могут быть опасны для здоровья. Энистон признается, что для нее оптимальный вариант питания — пятиразовое, с тремя основными приемами пищи и двумя перекусами. И никакого голодания!

Правило 3. Пить много воды

Дженнифер выпивает стакан воды сразу после пробуждения, желательно с лимоном. То же самое она делает и перед каждым приемом пищи, так как это помогает ей не переедать. На ночь она также выпивает один стакан воды — больше себе не позволяет, иначе есть вероятность наутро проснуться с отеками. Личная норма жидкости в день для актрисы — 3 литра.

Правило 4. Не забывать об овощах и фруктах

Эти категории продуктов обязательно должны быть в рационе на ежедневной основе. Овощи — основа сбалансированного питания и обеспечивают большое количество полезных витаминов и минералов. В этих продуктах минимум жиров, калорий и много клетчатки, которая дает чувство сытости. Из фруктов Джен ест яблоки, груши, апельсины — в общем, те, в которых меньше сахара.

Правило 5. Продумывайте перекусы

Совет от Энистон: важно продумывать свой рацион заранее, чтобы у вас под рукой всегда было что-то полезное. Тогда риск съесть что-то вредное снизится. В качестве перекусов подойдут: фрукты (яблоки, груши, цитрусовые), овощи (огурцы, помидоры, морковь, капуста, брокколи, сельдерей), ягоды, орехи, сухофрукты, злаки, детское пюре.

Дженнифер Энистон

Фото: globallook

Если соблюдать данные правила, то в скором времени ваш желудок уменьшится в размерах и вы станете гораздо меньше есть, что, безусловно, благоприятно отразится на вашей фигуре. Главное — продолжать питаться нежирными продуктами и по-прежнему не включать в свой рацион:

  • жирные и жареные блюда,

  • изделия из пшеничной муки,

  • сладкое,

  • фастфуд и прочее.

Кроме того, для Энистон очень важно высыпаться. Не менее 8 часов. Тогда она чувствует себя более энергичной и выглядит свежей и отдохнувшей.

Как тренируется Дженнифер Энистон

Конечно, диета — наиважнейший помощник в непростом деле похудения, но чтобы улучшить качество тела и сделать его более подтянутым, придерживаться только принципов правильного питания будет недостаточно.

Энистон боится пропустить даже одну-единственную тренировку, так как считает, что такая слабость мгновенно оставит негативный след на ее внешности. Она ежедневно дает телу какую-либо нагрузку, занимается спортом 6 раз в неделю — это прибавляет ей сил и энергии.

Любимые виды физической активности у актрисы:

Кардиотренировки

В зале Дженнифер предпочитает заниматься на велотренажере, по ее мнению, в таком случае задействуются все группы мышц. Иногда она выбирает обычный велосипед и катание вдоль побережья в течение нескольких часов.

Йога

Энистон — настоящая фанатка этой духовной практики, потому что в ней сочетаются забота о теле и о духе. Звезда считает, что в том числе благодаря йоге она остается в идеальной форме.

Дженнифер Энистон

Фото: globallook

Подведем итоги, актриса не сторонница радикальных диет и жестких ограничений, она старается питаться правильно и сбалансированно и при этом не забывает регулярно нагружать себя спортом. Поэтому если вы хотите похудеть и привести себя в форму к лету:

  • Ограничьте потребление вредных продуктов;

  • Пейте много воды;

  • Начните заниматься спортом;

  • Высыпайтесь!

Вот и все ваши лучшие «друзья» на пути к потрясающему телу, никаких чудодейственных пилюль стройности — только рутинная работа и забота о себе любимой.

Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб

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