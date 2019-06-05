8 важных вопросов об интервальном голодании, которые вы хотели, но стеснялись задать

Откуда взялась информация, что интервальное голодание – полезно?

Исследования последних лет доказали, что разумное снижение калорийности рациона и голодание могут значительно продлить активные годы жизни. Безусловно, речь не шла о голодании в течение несколько дней или недель – подобные практики возможны только под врачебным контролем в рамках стационара. В настоящее время в моду вошло так называемое интервальное голодание, которое стало невероятно популярно после получения в 2016 году японским ученым биологом Есинори Осуми нобелевской премии за раскрытие сути того, что происходит в теле человека во время голодания. Он доказал, что в случае воздержания от еды полностью клетки организма начинают самоочищаться. Этот процесс был назван аутофагией.

Кстати, запускать его может и нехватка аминокислот, которые содержатся в животной пище. Именно поэтому после 35 лет рекомендуется пересмотреть свой рацион в сторону увеличения растительной пищи в меню. Также существует ряд веществ, содержащихся в продуктах, которые могут запускать процесс аутофагии. К таковым, например, относятся ресвератрол, витамин Д, катехины и многие другие. Их можно найти как в продуктах питания, так и в различных добавках.

Каков механизм аутофагии, который в том числе может запускать интервальное голодание?

При воздержании от еды в течение 12, 24 и 36 часов начинает перерабатываться мусор, который содержится в клетке. Это продукты обмена веществ, которые нужно вывести наружу, самой клетке они в таком виде уже не нужны, или это уже старые клеточные структуры, которые не могут выполнять свои функции. Избавившись от балласта, клетка начинает функционировать как более молодая и здоровая. Клеточный мусор, между тем, также может использоваться по назначению. Так, структуры, в которые входят белки, могут стать строительным материалом для новых клеток. Таким образом, для восполнения суточной нормы по белкам (для обновления клеток нашего тела его требуется около 200 г, тогда как с пищей мы получаем обычно около 70 г протеина), организм может использовать свои собственные ресурсы.

Полезно ли интервальное голодание?

Польза голодания для организма доказана массой исследований. Его можно практиковать в качестве профилактики нарушения углеводного обмена и всех недугов, которые с ним связаны (инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа), развитие заболеваний сердца и сосудов, а также нервной системы. Практикующие интервальное голодание замечают, что реже болеют, а их мозг работает более резво: память улучшается, творческие идеи рождаются она за одной. Интервальное голодание значительно снижает риски развития онкологических заболеваний.