Как выглядела Кортни Кокс в юности и до съемок в сериале «Друзья»

Параллельно с работой Кортни Кокс посещала курсы актерского мастерства. Они помогли ей не только избавиться от южного акцента, но и проложили путь в кино. Карьера на большом экране началась у Кокс в конце 1980-х. Она появилась в таких фильмах, как «Искривленный вниз», «Повелители вселенной», «Кокон: возвращение», «Мистер судьба» и других.

После она снималась в сериалах, но мировую известность ей принесла роль Моники в сериале «Друзья», выходившем в 1994-2004 годах. Изначально Кокс пробовалась на роль Рэйчел, но в итоге ее сыграла Дженнифер Энистон, а Кортни досталась Моника.

«Друзья» принес всем исполнителям главный ролей большую известность, любовь зрителей и миллионные гонорары. Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу во время съемок в фильме попали в Кригу рекордов Гиннеса, как самые дорогие сериальные актрисы: во время съемок двух последних сезонов они получали по 1,5 млн долларов за каждую серию.