Как выглядела Кортни Кокс в юности и до съемок в сериале «Друзья»
Фото: East News
Кортни Кокс родилась 15 июня 1964 год в Алабаме. Когда девочке было 10 лет, ее родители развелись. После будущую актрису и ее братьев и сестер мать воспитывала с новым мужем.
После школы Кокс поступила в университет, но через год учеба ей наскучила, и она начала работать моделью. Кортни, как и многие ее коллеги, начинала с телерекламы, после стала появляться и на обложках глянцевых изданий.
Параллельно с работой Кортни Кокс посещала курсы актерского мастерства. Они помогли ей не только избавиться от южного акцента, но и проложили путь в кино. Карьера на большом экране началась у Кокс в конце 1980-х. Она появилась в таких фильмах, как «Искривленный вниз», «Повелители вселенной», «Кокон: возвращение», «Мистер судьба» и других.
После она снималась в сериалах, но мировую известность ей принесла роль Моники в сериале «Друзья», выходившем в 1994-2004 годах. Изначально Кокс пробовалась на роль Рэйчел, но в итоге ее сыграла Дженнифер Энистон, а Кортни досталась Моника.
«Друзья» принес всем исполнителям главный ролей большую известность, любовь зрителей и миллионные гонорары. Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу во время съемок в фильме попали в Кригу рекордов Гиннеса, как самые дорогие сериальные актрисы: во время съемок двух последних сезонов они получали по 1,5 млн долларов за каждую серию.
Фото: East News
Во время начала съемок в «Друзьях» Кортни Кокс было уже 30 лет. Она блистала красотой и свежестью. Но, как признается она позже, уже задумывалась о том, как продлить молодость и сохранить привлекательность.
Фото: East News
Параллельно с «Друзьями» актриса участвовала и в других проектах. В 1996 году состоялась премьера первой серии фильма ужасов «Крик», где Кокс сыграла журналистку Гейл Уэзерс. Эта роль стала такой же популярной в биографии Кортни, как и Моника. После Кокс появлялась во всех четырех частях франшизы (1996, 1997, 2004 и 2011 годы).
Фото: Кадр фильма
На съемках триллера Кортни познакомилась с актером и режиссером Дэвидом Аркеттом и вышла за него замуж в 1999 году, между съемками пятого и шестого сезона «Друзей». В 2004-м у супругов родилась дочь Коко, но в 2010 году Дэвид и Кортни расстались. В последней серии «Крика» они снимались уже не будучи вместе. Окончательно развод актеры оформили лишь несколько лет спустя.
Кортни Кокс сыграла также в фильмах: «Заповеди», «Бешеные деньги», «3000 миль до Грейслэнда», «Скоро все наладится», «Ноябрь», «Желтая пресса», «Город хищниц», «На старт!» и других. Всего ее фильмография насчитывает 67 сериалов, фильмов и видео.
Фото: Кадр фильма
Журнал People несколько раз включал имя Кортни Кокс в ТОП-50 самых красивых людей мира. Но, чтобы сохранить свою привлекательность, актриса обращалась в клиники пластической хирургии.
В период от 30 до 40 лет она стремилась поддерживать себя косметическими и уходовыми процедурами. Но, когда Кортни разменяла пятый десяток, она легла под нож хирурга.
Фото: Getty Images
«Я лишь пыталась не сдаваться. Стареть всегда тяжело. И я решилась на операции не потому что так захотела сама, а потому что так принято в нашей сфере», — признавалась она в интервью, отмечая, что, если бы она смогла повернуть время вспять, то не стала бы так усердствовать. Кокс не вдавалась в подробности о том, какие операции она перенесла, но специалисты в комментариях в прессе называли блефаропластику, ринопластику, круговую подтяжку и корректировку скул филлерами.
Со временем у Кортни Кокс хватило сил отказаться от постоянных походов к косметологам, каждый из которых говорил, что ей надо что-то в очередной раз «подколоть», и она стала выглядеть более естественно.
В зрелом возрасте актриса научилась принимать себя, воспринимая морщины как результаты бесконечных улыбок, а растяжки на теле — как последствия вынашивания любимой дочери.
Фото и видео: Instagram Кортни Кокс, Getty Images, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, сериал «Друзья»
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