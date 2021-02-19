Почему лучше не пить воду перед сном, объяснили специалисты
Как сообщила онлайн-изданию Express уролог Ваннита Симма-Чианг, слишком большое количество выпитой перед сном жидкости может негативно сказаться на качестве сна. Из-за позывов сходить в туалет вы будете часто пробуждаться ночью. Если это повторяется из ночи в ночь, могут развиться хронические нарушения сна, из-за которых иммунитет ослабнет. В долгосрочной перспективе недосып скажется и на когнитивных способностях человека, и на здоровье желудочно-кишечного тракта, и на пищеварении, и на метаболизме.
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Помните, очень важно погружаться в глубокий сон и в фазу быстрого сна, а при пробуждении из-за позывов к мочеиспусканию это невозможно, что, естественно, ведет к снижению качества отдыха, даже если вы проводите в объятиях Морфея 8 и более часов. Прямые последствия этого, которые вы почувствуете очень быстро, – снижение энергии и способность концентрироваться в течение дня.
Фото: depositphotos
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