Почему лучше не пить воду перед сном, объяснили специалисты

Помните, очень важно погружаться в глубокий сон и в фазу быстрого сна, а при пробуждении из-за позывов к мочеиспусканию это невозможно, что, естественно, ведет к снижению качества отдыха, даже если вы проводите в объятиях Морфея 8 и более часов. Прямые последствия этого, которые вы почувствуете очень быстро, – снижение энергии и способность концентрироваться в течение дня.

Фото: depositphotos

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