Сколько сахара в день можно употреблять: отвечают диетологи

В первую очередь стоит помнить, что наш организм вовсе не нуждается в рафинированном сахаре. Этот продукт не несет абсолютно никакой пользы человеку, поставляя только «пустые» калории. При этом, по данным Росстата, в нашей стране человек в среднем употребляет 39 килограммов сахара в год. Нетрудно представить и посчитать, сколько лишних и ненужных калорий (на 100 граммов сахара приходится 398 калорий) оказываются в нашем организме ежедневно.

Чем опасен сахар для здоровья

Воздействуя на организм медленно на протяжении всей жизни, сахар приносит ощутимый вред:

вызывает привыкание;

способствует старению организма;

возбуждает нервную систему;

воздействует на сердечную мышцу;

вымывает витамины группы B и кальций;

вызывает стремительное отложение жира.

Кроме того, поступление большого количества углеводов может увеличить накопление жира в печени, что также повышает риск развития диабета 2 типа.

Скрытый сахар — миф или реальность?

Помимо прямого потребления этого продукта в наш организм поступает большое количество скрытых сахаров из самых неожиданных продуктов, например, из соусов, обезжиренных продуктов, йогуртов, консервированных фруктов и овощей.

Поступление большого количества сахара стимулирует процесс гликирования белков, что негативно влияет на состояние сосудов, увеличивая риск образования тромбов и формирования атеросклеротических бляшек.