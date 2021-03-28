Как йога стала модной практикой для просветления и почему ее любит Меган Маркл
Посмотрите Меган Маркл, ее можно любить или ненавидеть, но герцогиня отлично выглядит 39 лет. Элегантная и утонченная, она может похвастаться стройным и подтянутым телом и лучезарной улыбкой. Но так было не всегда: после первой беременности она сильно поправилась и долго не могла сбросить вес. Однако после переезда в США бывшая актриса обратилась за помощью к матери, Дории Рэгланд, которая работает инструктором по йоге. И уже спустя пару месяцев Меган было не узнать. Герцогиня Сассекская как-то заявила, что для нее йога — это не просто упражнения, а стиль жизни. Регулярная практика совместно с осознанным питанием помогает ей держать беспокойный ум под контролем, сохранять баланс и находиться в состоянии внутренней гармонии. Каким же образом йога помогает избавиться от такого количества недугов и действительно ли она так эффективна.
Может ли йога восстановить осанку
Собственно, сами занятия йогой воспитывают в нас осознанность и глубину восприятия. Выстраивая тело в определенных позах, необходимо соблюдать технику выполнения, задавая точный вектор положения позвоночника, что, в свою очередь, корректирует осанку. Корректируя осанку, мы восстанавливаем естественную эластичность мышц, физиологическую подвижность суставов. Помимо этого, выстраивание позвоночного столба, восстанавливание его естественных изгибов улучшают циркуляцию спинномозговой жидкости, что способствует работе головного мозга, восстановлению нервной системы. Медициной доказано, что здоровая и правильная осанка – это и положительные эмоции, которые значительно улучшают качество нашей жизни.
Фото: freepik
Может ли йога улучшить психологическое здоровье
Процесс иннервации, который происходит в позвоночнике, отвечает как за чувствительность, так и за физическую деятельность. Регулярная практика йоги полностью оздоравливает весь организм. Благодаря сосредоточенности в позе, концентрации на дыхании и балансу, вы не только становитесь гибче и выносливее, но и начинаете работать более слаженно и гармонично. Перефразировуя пословицу «В здоровом теле – здоровый дух», можно сказать: «В гармоничном теле – гармоничный дух».
Говоря о практике йоги, мы обязательно должны помнить о практике пранаям, дыхательной практике. Пранаяма поддерживает чистоту легких и увеличивает приток свежей крови к органам и тканям, что благотворно сказывается на физическом и психическом здоровье. Регулярная практика учит нас прислушиваться к себе, к своему организму.
Фото: freepik
Ни одно поколение йогов проверило на себе благостное воздействие на организм медитаций и пранаям. Путем оздоровления и очищения всего организма устанавливается стойкий позитивный взгляд на жизнь. И даже в самых сложных и запутанных ситуациях вы не будете терять самообладание и самоконтроль. Благодаря регулярным занятиям йогой вырабатывается совершенно противоположная реакция на стресс.
Чем еще может помочь йога
Есть много мифов, слухов, спекуляций и интерпретаций, что такое йога. И, правда – йога для каждого будет своя. Но главным и объединяющим фактом остается тот, что она действительно работает. Работает за счет комплексного воздействия на все системы организма.
Каждая асана (поза или упражнение) в йоге очень анатомична, то есть определенным образом воздействует на внешние и внутренние органы человека. Например, если выполнять скручивание позвоночника определенным образом, поменяется положение внутренних органов брюшной полости и изменится кровоток. При корректном выполнении такой скрутки удается достигнуть нормализации обмена веществ и даже снижения веса.
Не стоит ждать сиюминутных результатов, если вы хотите избавиться от лишнего веса с помощью подобных занятий. Зато результат этот точно будет полезным для здоровья и останется с вами надолго. При грамотной работе с телом – вы не будете раздуваться и сдуваться, как гармонь.
Фото: pixabay
Йога действительно помогает избавиться от лишних килограммов. Это достигается не за счет кардионагрузок или активного жиросжигания. Долгосрочный результат достигается за счет нормализации обмена веществ, работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Когда мы находимся в состоянии стресса, нам и есть хочется больше, и гормоны стресса, такие как, например, кортизол, стимулируют отложения жира в области живота. Йога помогает расслабиться и убрать препятствия на пути к своему здоровому и комфортному весу.
Еще одна распространенная проблема, с которой люди приходят в йогу – боли в спине, пояснице или шейном отделе, которые вызваны сидячим и малоподвижным образом жизни. В данном случае упражнения из йоги помогают избавиться от накопившегося в теле напряжения, укрепить мышцы спины и противостоять компрессионному воздействию гравитации на позвоночник. Поэтому даже если у вас ничего не болит, все равно стоит попробовать практику. Хотя бы ради профилактики, так как гравитацию никто не отменял. Самая эффективная и безопасная поза по для тактичного вытяжения позвоночника – это поза собаки мордой вниз. Всего пару минут в день в этой позе до и после работы, и вы почувствуете себя совсем по-другому.
Йога представляет собой наиболее систематизированный подход в процессе оздоровления человека. Но какие бы цели вы себе не ставили, какие направления практики не выбирали, залог к здоровью и успеху – это регулярная практика. Помните, самое сложное – это расстелить коврик, а затем заниматься становится намного проще. Главное – запастись терпением и шаг за шагом проходить все уровни практики для достижения своей мечты.
Фото: globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!