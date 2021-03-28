Как йога стала модной практикой для просветления и почему ее любит Меган Маркл

Может ли йога улучшить психологическое здоровье

Процесс иннервации, который происходит в позвоночнике, отвечает как за чувствительность, так и за физическую деятельность. Регулярная практика йоги полностью оздоравливает весь организм. Благодаря сосредоточенности в позе, концентрации на дыхании и балансу, вы не только становитесь гибче и выносливее, но и начинаете работать более слаженно и гармонично. Перефразировуя пословицу «В здоровом теле – здоровый дух», можно сказать: «В гармоничном теле – гармоничный дух».

Говоря о практике йоги, мы обязательно должны помнить о практике пранаям, дыхательной практике. Пранаяма поддерживает чистоту легких и увеличивает приток свежей крови к органам и тканям, что благотворно сказывается на физическом и психическом здоровье. Регулярная практика учит нас прислушиваться к себе, к своему организму.