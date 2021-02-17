5 причин на законных основаниях и без зазрения совести пропустить тренировку
В онлайн-издании The Health Site перечислили 5 причин, по которым вы можете пропустить тренировку и не переживать за то, что ищете предлог полениться и отступить на шаг назад от достижения собственных целей. Первая из них – сильный стресс. Если вы находитесь в нересурсном состоянии из-за перенапряжения психики, отложите поход в зал. Конечно, хорошая тренировка часто помогает справиться с последствиями потрясений, но иногда может привести и к ровно обратному эффекту. Потому очень важно прислушаться к собственному телу и устранить первопричину стресса, а потом уже браться за гантели и штангу.
Вторая причина – если вы не выспались ночью. Недосып, особенно хронический, существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает иммунитет и замедляет метаболизм, потому сначала разберитесь с этой проблемой, а потом уже идите в зал. Стоит пропустить тренировку и в том случае, если вы плохо себя чувствуете и у вас уже появились первые признаки простуды, например, немного повысилась температура. Занятие спортом в данном случае может ухудшить ваше состояние, а вы, в свою очередь, можете заразить окружающих. Четвертый повод – сильные мышечные боли, потому что, возможно, вы перетренировались и не успели восстановиться, что необходимо организму. И последняя причина – если вы уже выполнили свою норму аэробной активности. Согласно Американской кардиологической ассоциации, необходимый минимум в неделю – 150 минут упражнений средней интенсивности и 75 минут интенсивной – этого достаточно для сохранения формы и здоровья. Достигли этой цели? Можете смело пропустить один или два занятия.
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Фото: pixabay
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