Приготовление:

Яйца разделить на белок и желток. Желток смешать с пивом и вмешать в муку. Белки отдельно взбить в густую пену, затем ввести лопаткой в муку с пивом — аккуратно, чтобы белки не осели. Добавить соль. Кляр убрать в холодильник. Филе судака обсушить, используя салфетку. Полить лимонным соком, посолить. И дать постоять 15-20 минут. Обвалять в муке, затем окунуть в кляр и в разогретое в сотейнике или кастрюле растительное масло. Жарить до образования золотистой корочки. Если кусок большой, лучше довести до готовности в духовке — 7-9 минут при температуре 160-180 градусов. Для амброзии из брусники потребуется засыпать сахарным песком бруснику и оставить на 20-30 минут. Появится сок, который нужно перемешать с ягодой. Готовое филе судака подавать с соусом тартар и амброзией из брусники.

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