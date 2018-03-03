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Отличный перекус как во время поста, так и в обычные дни. Рецепт от шеф-повара ресторанов «ERWIN РекаМореОкеан» и «ERWIN Река» Алексея Рябова.

Вам понадобится:

  • кабачок — 30 г
  • баклажан — 30 г
  • перец болгарский — 30 г
  • лук красный — 30 г
  • печеный корень сельдерея — 30 г
  • соус песто — 25 г
  • вяленые томаты — 15 г
  • соль — 1 г
  • перец — 1 г
  • кедровые орехи — 2 г
  • хлеб — 1 кусок

Приготовление:

Овощи нарезать кружочками и обжарить на гриле. Затем нарезать брусочками, перемешать и заправить соусом песто. Добавить вяленые томаты, соль и перец. Выложить овощи на брускетту, подавать в теплом виде.

Фото: архив ресторана

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