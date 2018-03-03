Брускетта с печеными овощами
Отличный перекус как во время поста, так и в обычные дни. Рецепт от шеф-повара ресторанов «ERWIN РекаМореОкеан» и «ERWIN Река» Алексея Рябова.
Вам понадобится:
- кабачок — 30 г
- баклажан — 30 г
- перец болгарский — 30 г
- лук красный — 30 г
- печеный корень сельдерея — 30 г
- соус песто — 25 г
- вяленые томаты — 15 г
- соль — 1 г
- перец — 1 г
- кедровые орехи — 2 г
- хлеб — 1 кусок
Приготовление:
Овощи нарезать кружочками и обжарить на гриле. Затем нарезать брусочками, перемешать и заправить соусом песто. Добавить вяленые томаты, соль и перец. Выложить овощи на брускетту, подавать в теплом виде.
Фото: архив ресторана
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