Продукт недели: мука
В этом году Масленица будет праздноваться с 12 по 18 февраля. А без чего представить этот праздник невозможно? Без блинов, а следовательно, муки. А ее, между прочим, больше 12 видов! Про все рассказать у нас места не хватит, а про самые интересные — пожалуйста, быть может, вам что-то придется по вкусу.
5 интересных фактов
- Гречневую, овсяную, кукурузную, гороховую, кедровую и соевую муку производят в ограниченных количествах. В основном используется пшеничная мука, реже другие виды, например рисовая. Мука из риса популярна в кухне народов Востока. Вьетнамцы и тайцы используют ее как приправу. Для них она является и солью, и перцем. Посолите ею салат, и он приобретет неповторимый вкус.
- Гречневую муку можно использовать при выпечке. Пироги, блинчики, оладьи и пирожки получаются изумительными. На ее основе можно приготовить вкусные диетические пельмени. Да и сделать ее можно самим: смолоть крупу в кофемолке.
- При покупке стоит обращать внимание на сорт. Повара считают, что выпечка по качеству получается лучше из муки, которая выше по сорту. Правда, по составу она будет беднее. В низших сортах муки сохраняются витамины B1, B2, Е и PP.
- В пшеничной муке высшего сорта незначительное количество жира, клетчатки, сахара и белков. Зато в ней много крахмала (около 80 %). Выпечка получается объемной, с мелкой пористостью.
- Перед тем как использовать муку, как бы не было лень, просейте ее. Это обогатит ее воздухом, разрыхлит и подсушит. Такая процедура необходима для отличного брожения.
Блинчики с ромом и кедровой мукой
От Александра Пантюхова, шеф-повара бара-кондитерской «Гримм»
Вам понадобится:
- Холодная вода — 190 мл
- Холодное молоко — 190 мл
- Мука кедровая (смолоть орешки из кедра или купить саму муку) — 250 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 30 г или 3 ст. л.
- Соль мелкая — 2 г или 1/2 ч. л.
- Сливочное масло — 60 г
- Ром — 50 мл
- Растительное масло — 5 мл
Приготовление:
Сливочное масло растопить (оно не должно быть горячим). Слегка взбить яйца с сахаром и солью. Добавить воду, молоко, растопленное сливочное масло и ром. Размешать венчиком. Ввести просеянную муку. Хорошенько размешать тесто. Раскалить сковороду, смазать растительным маслом и испечь блинчики. Рекомендуется подавать десерт с любимым вареньем.
Фото: shutterstock.com, архив ресторана