Помните: «А что, картошка? Ты думаешь, картошка – это так вот просто, сварил и съел? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги»…

Порадуйте домочадцев или гостей, приготовьте картошки! Тем более, что зимой - это самая подходящая еда и в эти три месяца от нее не толстеют: главная героиня фильма «Девчата» –повар Тося – это точно знала.

Картофель жареный с белыми грибами От ресторана «Шинок», шеф-повара Елены Никифоровой Вам понадобится: Картофель 1000 г

Грибы белые свежие 200 г

Лук репчатый 200 г

Масло растительное 200 г

Укроп Приготовление: Картофель вымыть, очистить и нарезать круглыми ломтиками. В отдельной сковороде обжарить белые грибы. Отдельно обжарить репчатый лук. Выложить картофель на разогретую сковороду с растительным маслом. Как только картофель будет готов, добавить в него обжаренные грибы и репчатый лук. Перемешать и продолжить жарку для того, чтобы картофель приобрел грибной аромат. Довести до вкуса солью. Выложить картофель с грибами на тарелку и посыпать рубленным укропом. Панадера

От ресторана Паб Ло Пикассо, шеф-повара Светланы Югай