Помните: «А что, картошка? Ты думаешь, картошка – это так вот просто, сварил и съел? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги»…

Порадуйте домочадцев или гостей, приготовьте картошки! Тем более, что зимой - это самая подходящая еда и в эти три месяца от нее не толстеют: главная героиня фильма «Девчата» –повар Тося – это точно знала.

Картофель жареный с белыми грибами

От ресторана «Шинок», шеф-повара Елены Никифоровой

Вам понадобится:

  • Картофель 1000 г
  • Грибы белые свежие 200 г
  • Лук репчатый 200 г
  • Масло растительное 200 г
  • Укроп

Приготовление:

Картофель вымыть, очистить и нарезать круглыми ломтиками. В отдельной сковороде обжарить белые грибы. Отдельно обжарить репчатый лук. Выложить картофель на разогретую сковороду с растительным маслом. Как только картофель будет готов, добавить в него обжаренные грибы и репчатый лук. Перемешать и продолжить жарку для того, чтобы картофель приобрел грибной аромат. Довести до вкуса солью. Выложить картофель с грибами на тарелку и посыпать рубленным укропом.

Панадера

От ресторана Паб Ло Пикассо, шеф-повара Светланы Югай

Вам понадобится:

  • Картофель - 1 кг
  • Масло оливковое - 200 г
  • Вино белое сухое - 100 г
  • Лук белый - 200 г
  • Зеленый болгарский перец - 200 г
  • Лавровый лист - 3 листочка
  • Соль и перец - по вкусу
  • Яйцо - 1 шт

Приготовление:

Картофель очищаем и помещаем в закипающий рассол (на 1,5 литра воды 10 г морской соли, 3 листа лаврового листа, 2 г черного перца горошком, 50 г оливкового масла). Отвариваем до степени/состояния «аль денте». Остужаем, нарезаем тонкими кольцами толщиной не более 5 мм. Заправляем пассированным белым луком, зеленым болгарским перцем, нарезанным тонкой соломкой, перемешиваем и выкладываем на противень. Добавляем белое сухое вино, 150 г оливкового масла и накрываем фольгой. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. При подаче сверху выкладываем яйцо пашот и посыпаем испанской копченой паприкой. Веточка розмарина – для украшения.