Вам понадобится:

Тесто — 180 г

Капуста кимчи — 100 г

Лук зеленый — 30 г

Перец чили, два вида: красный и зеленый — 10 г

Лук красный — 15 г

Соль — 5 г

Сахар — 5 г

Креветки — 15 г

Кальмары — 15 г

Способ приготовления:

Замесить блинное тесто, вмешать в него капусту кимчи, креветки, кальмары, зеленый лук, чили перец двух видов, лук красный, соль, сахар, муку, все предварително мелко нарезав. Затем вылить получившуюся смесь на предварительно раскаленную сковородку. Накрыть крышкой и жарить с двух сторон, переворачивая, затем снять, перевернуть и нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Отдельно к подаче подойдет любой соус спайс или соус с пюре из ананасов с добавлением кинзы.

Фото: архив ресторана