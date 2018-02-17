Кимчи-панкейки с овощами и морепродуктами
Каких только блинов мы не попробовали на масленичной неделе! Напоследок — китайские панкейки с соусами от ресторана Нong Kong по рецепту шеф-повара Дмитрия Шуршакова.
Вам понадобится:
- Тесто — 180 г
- Капуста кимчи — 100 г
- Лук зеленый — 30 г
- Перец чили, два вида: красный и зеленый — 10 г
- Лук красный — 15 г
- Соль — 5 г
- Сахар — 5 г
- Креветки — 15 г
- Кальмары — 15 г
Способ приготовления:
Замесить блинное тесто, вмешать в него капусту кимчи, креветки, кальмары, зеленый лук, чили перец двух видов, лук красный, соль, сахар, муку, все предварително мелко нарезав. Затем вылить получившуюся смесь на предварительно раскаленную сковородку. Накрыть крышкой и жарить с двух сторон, переворачивая, затем снять, перевернуть и нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Отдельно к подаче подойдет любой соус спайс или соус с пюре из ананасов с добавлением кинзы.
Фото: архив ресторана
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