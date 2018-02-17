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Каких только блинов мы не попробовали на масленичной неделе! Напоследок — китайские панкейки с соусами от ресторана Нong Kong по рецепту шеф-повара Дмитрия Шуршакова.

Вам понадобится:

  • Тесто — 180 г
  • Капуста кимчи — 100 г
  • Лук зеленый — 30 г
  • Перец чили, два вида: красный и зеленый — 10 г
  • Лук красный — 15 г
  • Соль — 5 г
  • Сахар — 5 г
  • Креветки — 15 г
  • Кальмары — 15 г

Способ приготовления:

Замесить блинное тесто, вмешать в него капусту кимчи, креветки, кальмары, зеленый лук, чили перец двух видов, лук красный, соль, сахар, муку, все предварително мелко нарезав. Затем вылить получившуюся смесь на предварительно раскаленную сковородку. Накрыть крышкой и жарить с двух сторон, переворачивая, затем снять, перевернуть и нарезать кубиками. Выложить на тарелку. Отдельно к подаче подойдет любой соус спайс или соус с пюре из ананасов с добавлением кинзы.

Фото: архив ресторана

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