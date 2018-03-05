Звездный рецепт: Дмитрий Нагиев готовит салат с морским коктейлем
Коронное блюдо звезды — бутерброд с колбасой. Но еще Дмитрий любит хорошо приготовленное мясо и морепродукты. Специально для читательниц Passion.ru — салат с морским коктейлем от знаменитого телеведущего.
Вам понадобится:
- морской коктейль — 1 пакет
- болгарский перец красного и желтого цвета — 2 шт
- помидоры черри — 10 шт.
- салат фриссе — 1 пучок
- чеснок — 2 зубчика
- рисовый уксус — 1 ч. ложка
- соль, специи — по вкусу
- оливковое масло — 2 ст. ложки
Приготовление:
Морской коктейль размораживаем и тушим с измельченным чесноком. Помидоры режем пополам, перцы нарезаем кубиками (2 см), салат рвем руками — все кладем в салатницу. Добавляем туда морепродукты, поливаем уксусом и маслом, перемешиваем. Соль и специи добавляем по вкусу.
Фото: Instagram, shutterstock.com
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