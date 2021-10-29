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Носить одежду по погоде и еще 6 небанальных советов, как не поправиться в холода

Не забывайте, что до Нового года осталось чуть больше двух месяцев.

Холодный сезон официально вступил в свои права. Из-за этого на улицу выходить почти не хочется, активность снижается, все больше времени мы проводим в офисе или дома, прогулки сокращаются, поездки на дачу заканчиваются. Именно в этот период мы начинаем больше есть, чаще подходить к холодильнику за вкусняшками. В итоге смена времени года в сторону снижения температуры приведет многих к нехватке витаминов в организме, депрессивным мыслям и увеличению веса.