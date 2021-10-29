Носить одежду по погоде и еще 6 небанальных советов, как не поправиться в холода

Носить одежду по погоде и еще 6 небанальных советов, как не поправиться в холодаНе забывайте, что до Нового года осталось чуть больше двух месяцев.
Почему мы набираем вес осенью
Елена Доронкина
Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com
- Включается режим сохранения энергии
Организму во время похолодания нужно больше «топлива» для согревания.
- Меньше света
Осенний день становится короче, света меньше и, как следствие, в нашем организме происходит нехватка витамина D, что выливается в набор веса.
- Низкая активность
Мы реже бываем на улице, меньше занимаемся спортом, больше ленимся и в целом наша двигательная активность значительно сокращается. Считается, что в период похолоданий человек в среднем может набрать до 3-х лишних килограммов.
Как же не набрать вес к Новому году
Совет 1. Носите одежду по погоде
Не подвергайте организм переохлаждению или перегреву, это ведет к желанию что-нибудь съесть, чтобы согреться.
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Совет 2. Составьте план питания на неделю
Включите туда такие полезные продукты, как красная рыба, болгарский перец, брокколи, орехи и сухофрукты, тыква, имбирь, чеснок, свекла, ягоды, мед.
Совет 3. Ложитесь спать раньше
Сон — отличный источник энергии. Убирайте гаджеты за час до сна, проветривайте спальню перед сном, пейте успокоительные чаи и думайте о приятном.
Екатерина Любаева
Врач-диетолог, медицинский директор сервиса по персональному подбору и доставке витаминов Halsa
Совет 4. Завтракайте плотнее, чем обычно — и не пропускайте этот прием пищи
В первой половине дня метаболизм наиболее активен, поэтому для того, чтобы удержать вес в холодное время года, важно перенести углеводы на завтрак и обед. Утром на вашем столе должны быть блюда, содержащие сложные углеводы, правильные жиры и белки. В этом случае вы получите и необходимый строительный материал для клеток, и витамины, и энергию, и чувство сытости. Идеально подойдут на завтрак каши (кукурузная, пшеничная), овощи и фрукты, зелень, орехи; яйца и молочные продукты (творог, сыр, кефир, натуральный йогурт); цельнозерновой хлеб (предпочтительно грубого помола). А вот кондитерские изделия и выпечку на завтрак есть не стоит: они стремительно усилят выработку инсулина, что может вызвать повышение давления. Кроме того, продукты, поднимающие инсулин, имеют способность блокировать выработку соматотропина — гормона роста, который напрямую влияет на процессы жиросжигания в организме.
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Совет 5. Ноль углеводов на ужин
Углеводы нужны в первой половине дня, из них мы получаем энергию, которая необходима, чтобы чувствовать себя работоспособными, а после обеда они нам ни к чему. Мы не успеваем израсходовать энергию до конца дня, поэтому они только добавят лишние сантиметры на талии (и не только). Более того, углеводы удерживают жидкость в организме, потому формула идеального ужина: легкие белки ― рыба, морепродукты, яйца, грибы плюс салат с кунжутным, тыквенным, оливковым маслом или тушеные овощи.
Совет 6. Восполняйте дефицит магния, D3 и витаминов группы B
Дефицит полезных веществ в организме напрямую влияет на вес: нехватка витаминов группы B часто приводит к пищевым нарушениям, а недостаток магния и витамина D3 провоцирует тягу к сладкому. Кроме того, витамин D, которого так не хватает осенью, ускоряет обмен веществ и снижает уровень инсулина в крови, но принимать БАДы и витаминные комплексы стоит только после сдачи анализов и консультации с врачом.
Фото: pexels
Совет 7. Будьте осторожны с алкоголем
Уютные осенние вечера ассоциируются у нас с пряным глинтвейном и согревающим пуншем, но для фигуры они не так уж безобидны. Во-первых, любой алкоголь ― те самые быстрые углеводы, которые способствуют набору веса. Во-вторых, крепкие напитки дают нагрузку на почки и затрудняют вывод жидкости из организма. И в-третьих, даже если кажется, что бокал вина помогает расслабиться и повышает настроение, это обманчивое впечатление, на самом деле это депрессант, который негативно влияет на настроение и общее самочувствие. Лучше пейте больше травяных чаев, морсов и компотов.
Марина Мальцова
Врач-педиатр, нутрициолог, эксперт Coral Club
«Летом мы, как правило, больше двигаемся, едим больше зелени и овощей, уезжаем на море, ведем более активный образ жизни. И вот наступает осень. В плохую погоду не очень-то хочется гулять. А количество жирной пищи увеличивается в нашем ежедневном рационе, так как когда холодно, мы и едим больше. На работе мы нервничаем, заедаем стресс и ночью от этого плохо спим. Все эти действия в итоге приводят нас к набору веса.
Что нужно делать, чтобы этого не произошло? Больше гулять на свежем воздухе, если спортом заниматься временно неохота; если ваш возраст больше 30 лет, необходимо добавить в рацион до и после прогулки карнитин — его становится все меньше в вашем организме, а он нужен, чтобы жир переработался в энергию; увеличить уровень серотонина. Хорошее настроение днем дает нам выспаться ночью, а это приводит к снижению веса, ведь пока мы спим, обмен веществ поддерживается за счет нашего жира».
Что должно быть в основе рациона в холодное время года
Сергей Леонов
Эксперт по ЗОЖ-питанию
- Мясо с овощами. Это может быть и птица, и красное мясо. Последнее желательно есть не чаще 1–2 раз в неделю. Вспоминаем голубцы (только без риса), различные мясные рагу, будь то венгерский гуляш или говядина по-бургундски (бёф бургиньон).
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Крупы с овощами. С наступлением холодов особенно важно, чтобы иммунитет был крепким. Для этого нужно употреблять 30 видов разной клетчатки. Добавляйте в рацион фасоль, булгур, кускус, маш, горох, нут, чечевицу и т. д. Хорошее согревающее блюдо — муджадра, микс из разных видов чечевицы, риса, овощей и восточных специй.
Супы в паре с салатами из свежих овощей. Не забываем, что свежие овощи — это не только огурцы и помидоры, но и капуста, морковь, репа и другие. Сейчас самое время их готовить. Насчет супов важное уточнение. Кисломолочную продукцию лучше есть отдельно, не смешивая ее с белком и крупами, так она лучше усваивается. Поэтому борщ с говяжьей грудинкой нужно есть без сметаны, зато постному овощному борщу она пойдет на пользу.
Фото: архив пресс-служб, freepik, pexels