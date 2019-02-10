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Продукт недели: булгур

Вкус булгура напоминает пшено и рис одновременно. Он легкий, немного ореховый, ненавязчивый и отлично сочетается с разнообразными соусами, мясом, острым сыром. Крупа активно используется в кухне Средиземноморья и Ближнего Востока. С ней варят супы, добавляют в плов вместо риса, фаршируют овощи и птицу. Самое известное блюдо с булгуром – это турецкий салат табуле.

Крупу отварить, добавить много нарубленной зелени (петрушка, зеленый лук, мята) и мелконарезанные помидоры. Для заправки понадобятся лимонный сок, оливковое масло и немного соли.

Сварить булгур можно несколькими способами:

  • Обжарить в масле крупу до появления орехового запаха, затем залить водой или бульоном в пропорции 1 часть булгура и 2 части воды, варить до готовности примерно 15 минут. Готовый булгур станет рассыпчатым и будет приятно пахнуть орехами.
  • Просто залить 1 часть булгура 2 частями холодной воды, довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности 12-15 минут.
  • Мелкий булгур можно залить кипятком в пропорции 1 к 2 и оставить на 20 минут.
  • При варке объём крупы увеличивается в три раза, что делает этот продукт очень экономичным. Но если вы решили сварить суп – варите на 1 раз. Через сутки булгур еще разбухнет, и суп превратится в кашу.

5 интересных фактов

  1. Булгур известен с библейских времен: упоминается во Второй книге Царств и Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, на клинописных табличках времен Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).
  2. Крупа бывает разный: цельный булгур — это пшеница, очищенная от оболочки, но еще не раздробленная, хороша для плова, супа, фаршированных овощей. Пилавик булгур - самый популярный, стандартного размера для каш и плова. В супы и салаты подойдёт самый мелкий булгур. Темную крупу делают из пшеницы темных сортов, по свойствам и составу она ничем не отличается. А вот нешлифованный булгур, с частицами оболочки, считается самым полезным – его едят для похудения.
  3. В Азии, Причерноморье и Средиземноморье бургур был очень распространен до появления риса. Модный, дорогой, «престижны» рис быстро и надолго вытеснил булгур из меню богачей, сделав пищей бедняков на несколько столетий, до появления интереса к здоровому питанию.
  4. Булгур применяется в домашней косметологии: скраб очистит кожу, а смесь мелкой крупы с любым косметическим маслом полезна для массажа проблемных зон.. Маска из кашицы булгура, мёда и сырого яйца применяется для увядающей кожи лица.
  5. Блюда с булгуром иногда сложно найти на иностранных сайтах, в других странах он называется по-разному — далия, бургель, гургур, плигури…

Булгур с тыквой

Вам потребуется:

  • 200 г булгура,
  • 400 г тыквы,
  • 2 помидора,
  • 1 луковица,
  • 3 зубчика чеснока,
  • растительное масло,
  • соль, черный молотый перец,
  • куркума

Как приготовить:

Сварить булгур до готовности в подсоленной воде. На растительном масле обжарить измельченный чеснок и лук. Добавить нарезанную мелкими кубиками тыкву. Помидоры разрезать пополам и выложить в овощи. Добавить сваренный булгур, приправить солью и специями. Готовить еще 5 минут на слабом огне и можно подавать, как гарнир или самостоятельное блюдо.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstock

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