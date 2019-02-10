Продукт недели: булгур

Вам потребуется:

200 г булгура,

400 г тыквы,

2 помидора,

1 луковица,

3 зубчика чеснока,

растительное масло,

соль, черный молотый перец,

куркума

Как приготовить:

Сварить булгур до готовности в подсоленной воде. На растительном масле обжарить измельченный чеснок и лук. Добавить нарезанную мелкими кубиками тыкву. Помидоры разрезать пополам и выложить в овощи. Добавить сваренный булгур, приправить солью и специями. Готовить еще 5 минут на слабом огне и можно подавать, как гарнир или самостоятельное блюдо.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!