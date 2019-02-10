Продукт недели: булгур

Крупу отварить, добавить много нарубленной зелени (петрушка, зеленый лук, мята) и мелконарезанные помидоры. Для заправки понадобятся лимонный сок, оливковое масло и немного соли.
Сварить булгур можно несколькими способами:
- Обжарить в масле крупу до появления орехового запаха, затем залить водой или бульоном в пропорции 1 часть булгура и 2 части воды, варить до готовности примерно 15 минут. Готовый булгур станет рассыпчатым и будет приятно пахнуть орехами.
- Просто залить 1 часть булгура 2 частями холодной воды, довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности 12-15 минут.
- Мелкий булгур можно залить кипятком в пропорции 1 к 2 и оставить на 20 минут.
- При варке объём крупы увеличивается в три раза, что делает этот продукт очень экономичным. Но если вы решили сварить суп – варите на 1 раз. Через сутки булгур еще разбухнет, и суп превратится в кашу.
5 интересных фактов
- Булгур известен с библейских времен: упоминается во Второй книге Царств и Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, на клинописных табличках времен Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).
- Крупа бывает разный: цельный булгур — это пшеница, очищенная от оболочки, но еще не раздробленная, хороша для плова, супа, фаршированных овощей. Пилавик булгур - самый популярный, стандартного размера для каш и плова. В супы и салаты подойдёт самый мелкий булгур. Темную крупу делают из пшеницы темных сортов, по свойствам и составу она ничем не отличается. А вот нешлифованный булгур, с частицами оболочки, считается самым полезным – его едят для похудения.
- В Азии, Причерноморье и Средиземноморье бургур был очень распространен до появления риса. Модный, дорогой, «престижны» рис быстро и надолго вытеснил булгур из меню богачей, сделав пищей бедняков на несколько столетий, до появления интереса к здоровому питанию.
- Булгур применяется в домашней косметологии: скраб очистит кожу, а смесь мелкой крупы с любым косметическим маслом полезна для массажа проблемных зон.. Маска из кашицы булгура, мёда и сырого яйца применяется для увядающей кожи лица.
- Блюда с булгуром иногда сложно найти на иностранных сайтах, в других странах он называется по-разному — далия, бургель, гургур, плигури…
Булгур с тыквой
Вам потребуется:
- 200 г булгура,
- 400 г тыквы,
- 2 помидора,
- 1 луковица,
- 3 зубчика чеснока,
- растительное масло,
- соль, черный молотый перец,
- куркума
Как приготовить:
Сварить булгур до готовности в подсоленной воде. На растительном масле обжарить измельченный чеснок и лук. Добавить нарезанную мелкими кубиками тыкву. Помидоры разрезать пополам и выложить в овощи. Добавить сваренный булгур, приправить солью и специями. Готовить еще 5 минут на слабом огне и можно подавать, как гарнир или самостоятельное блюдо.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: shutterstock
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