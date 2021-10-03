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Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога

С бессонными ночами хоть раз сталкивался каждый. Хуже, когда бессонница становится постоянной спутницей ночей. Снижение работоспособности, ухудшение внешнего вида и повышенная раздражительность почти гарантированы. Узнали, кто из селебрити жаловался на отсутствие сна и на что обратить внимание.
Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога

Лера Кудрявцева

Жаловавшаяся некоторое время назад на отсутствие сна телеведущая правильно заметила: часто причиной бессонницы становится стресс, которого сложно избежать жителям мегаполисов. Пробки, напряженный график работы, необходимость всюду успеть, постоянная гонка за деньгами — все вносит свою лепту. А еще — отсутствие режима. У людей творческих профессий рабочий день начинается и заканчивается как придется. А если вы вернулись после премьеры, презентации, то на часах уже наверняка за полночь и сразу уснуть не удастся.

«Мы стрессуем постоянно. У меня, например, начались проблемы со сном и с нервной системой. Бессонница! Как нормальный человек в 11 вечера уснуть не могу — засыпаю только под утро, просыпаюсь к обеду. У меня неправильный режим», — признавалась телеведущая. Добавьте к этому уход за маленьким ребенком, сон которого, как правило, прерывистый.

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Лера Кудрявцева

Фото: GlobalLookPress

Отдельно Кудрявцева отмечает, что давно отказалась от кофе, который возбуждает и провоцирует бессонницу. Уже давно телеведущая пьет исключительно чай. Как видим, не всегда это помогает справиться с заявленной проблемой.

Валерия

Певица тоже жаловалась подписчикам на бессонницу. Она была связана со стрессом. Исполнительница заседала тогда в жюри проекта «Маска» и каждый раз накануне выпуска, когда нужно было расставаться с участниками, отмечала, что не может уснуть. Как только все переживания были позади, сон возвращался.

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Валерия

Фото: GlobalLookPress

Кристина Асмус

Актриса жаловалась на проблемы со сном после развода. Для артистки роскошь — проспать шесть часов без перерыва. О необходимых 7-9 часах (о такой норме говорят сомнологи) и речи не идет. Выяснилось, что Кристина из шести выделенных на сон часов спит от силы три. Все остальное время ворочается, не в силах выпустить из рук телефон. А утром отмечает в зеркале круги под глазами, которые безжалостно подчеркнет камера. Таблетки и расслабляющая музыка актрисе, по ее словам, не помогают. Но меры она старается принимать. Например, стала следить за питьевым режимом. Результаты это принесло — круги под глазами стали отступать.

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Кристина Асмус

Фото: GlobalLookPress

Татьяна Алексеевна Сурненкова

Руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Красной Пресне, врач-сомнолог высшей квалификационной категории, врач функциональной диагностики высшей категории

Чем может обернуться бессонница

Из-за недостатка сна проявляются ранние признаки старения, снижается способность кожи восстанавливаться после стрессов. Ведь именно во сне кожа производит новый коллаген, а также в целом улучшается кровоснабжение клеток. Стоит не выспаться — и цвет лица становится серым и безжизненным, появляются темные круги и отеки под глазами. Даже выпадение волос, их повышенная ломкость и плохой рост также могут быть следствием недосыпа, так как волосяные фолликулы получают необходимые вещества, витамины и микроэлементы из крови. А если кровоток ухудшается, как при недостатке сна, волосы становятся слабыми. Плохой сон может спровоцировать появление симптомов или болезней, которые совершенно не характерны для биологического возраста: увеличение холестерина, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Однако даже если спать достаточно времени, сон не обязательно будет качественным. Только когда человек проходит все стадии сна, вырабатываются необходимые гормоны для регенерации тканей организма.

Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога

Фото: Pexels.com

Слагаемые идеального сна

  • Так называемый «сон красоты» начинается в промежутке от 22:00 до 24:00. Именно в это время происходит самая активная выработка гормона, при помощи которого в коже активизируются молодые клетки. При этом гормон вырабатывается тогда, когда человек спит и на его глаза не попадает свет.

  • Сон должен быть глубоким и спокойным, без ночных пробуждений. Необходимо отказаться от физических упражнений в вечернее время — они повышают температуру тела, что приводит к трудностям с засыпанием. Но полностью лишать себя физической нагрузки тоже не стоит, так как спорт — лучший антистрессорный фактор. Также важно убедиться, что в спальне совершенно темно — даже маленький источник света может очень плохо повлиять на выделение мелатонина, который отвечает за здоровый сон и одновременно работает против гормонов стресса.

  • Музыка способна вызвать положительные эмоции и снизить уровень стресса. В нашем Центре сомнологии разработана методика для здорового сна и бодрого утра — энцефалофония («музыка мозга»). Длительность мелодии, как и сам трек, строго индивидуальны и зависят от многих факторов: времени засыпания, количества ночных пробуждений, уровня дневной сонливости и других.
Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога

Фото: Pexels.com

  • Идеальная температура для здорового сна должна быть в пределах 16–19 °С. Связано это с тем, что организм подчиняется суточному ритму. С приближением ночи температура тела постепенно снижается. Соответственно, если в спальне прохладно, заснуть получится быстрее. Сон в холодной комнате помогает выглядеть моложе: это связано с выработкой мелатонина, который замедляет процесс старения.

  • Под влиянием мелатонина возрастает уровень серотонина — гормона счастья. Здоровый сон при пониженной температуре стимулирует секрецию гормона роста, одновременно уменьшая уровень гормонов стресса, что помогает сбросить лишний вес. Также рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон. Чтобы человек хорошо спал ночью, показатель влажности в спальне должен находиться в пределах от 40 до 60%.

  • Просыпаясь, не стоит сразу брать в руки телефон, включать телевизор — дайте своему организму проснуться. Даже от звонка будильника зависит настроение на весь день. Недавние исследования показали, что чувство сонливости реже испытывали те, у кого стояла приятная мелодия будильника, а не резкие сигналы вроде стандартного пикающего звука.

_Фото: Globallookpress, Instagram