Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога

Лера Кудрявцева

Жаловавшаяся некоторое время назад на отсутствие сна телеведущая правильно заметила: часто причиной бессонницы становится стресс, которого сложно избежать жителям мегаполисов. Пробки, напряженный график работы, необходимость всюду успеть, постоянная гонка за деньгами — все вносит свою лепту. А еще — отсутствие режима. У людей творческих профессий рабочий день начинается и заканчивается как придется. А если вы вернулись после премьеры, презентации, то на часах уже наверняка за полночь и сразу уснуть не удастся.

«Мы стрессуем постоянно. У меня, например, начались проблемы со сном и с нервной системой. Бессонница! Как нормальный человек в 11 вечера уснуть не могу — засыпаю только под утро, просыпаюсь к обеду. У меня неправильный режим», — признавалась телеведущая. Добавьте к этому уход за маленьким ребенком, сон которого, как правило, прерывистый.