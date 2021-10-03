Кто из звезд страдал от бессонницы и как наладить сон — инструкция от врача-сомнолога
Лера Кудрявцева
Жаловавшаяся некоторое время назад на отсутствие сна телеведущая правильно заметила: часто причиной бессонницы становится стресс, которого сложно избежать жителям мегаполисов. Пробки, напряженный график работы, необходимость всюду успеть, постоянная гонка за деньгами — все вносит свою лепту. А еще — отсутствие режима. У людей творческих профессий рабочий день начинается и заканчивается как придется. А если вы вернулись после премьеры, презентации, то на часах уже наверняка за полночь и сразу уснуть не удастся.
«Мы стрессуем постоянно. У меня, например, начались проблемы со сном и с нервной системой. Бессонница! Как нормальный человек в 11 вечера уснуть не могу — засыпаю только под утро, просыпаюсь к обеду. У меня неправильный режим», — признавалась телеведущая. Добавьте к этому уход за маленьким ребенком, сон которого, как правило, прерывистый.
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Отдельно Кудрявцева отмечает, что давно отказалась от кофе, который возбуждает и провоцирует бессонницу. Уже давно телеведущая пьет исключительно чай. Как видим, не всегда это помогает справиться с заявленной проблемой.
Валерия
Певица тоже жаловалась подписчикам на бессонницу. Она была связана со стрессом. Исполнительница заседала тогда в жюри проекта «Маска» и каждый раз накануне выпуска, когда нужно было расставаться с участниками, отмечала, что не может уснуть. Как только все переживания были позади, сон возвращался.
Фото: GlobalLookPress
Кристина Асмус
Актриса жаловалась на проблемы со сном после развода. Для артистки роскошь — проспать шесть часов без перерыва. О необходимых 7-9 часах (о такой норме говорят сомнологи) и речи не идет. Выяснилось, что Кристина из шести выделенных на сон часов спит от силы три. Все остальное время ворочается, не в силах выпустить из рук телефон. А утром отмечает в зеркале круги под глазами, которые безжалостно подчеркнет камера. Таблетки и расслабляющая музыка актрисе, по ее словам, не помогают. Но меры она старается принимать. Например, стала следить за питьевым режимом. Результаты это принесло — круги под глазами стали отступать.
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Татьяна Алексеевна Сурненкова
Руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Красной Пресне, врач-сомнолог высшей квалификационной категории, врач функциональной диагностики высшей категории
Чем может обернуться бессонница
Из-за недостатка сна проявляются ранние признаки старения, снижается способность кожи восстанавливаться после стрессов. Ведь именно во сне кожа производит новый коллаген, а также в целом улучшается кровоснабжение клеток. Стоит не выспаться — и цвет лица становится серым и безжизненным, появляются темные круги и отеки под глазами. Даже выпадение волос, их повышенная ломкость и плохой рост также могут быть следствием недосыпа, так как волосяные фолликулы получают необходимые вещества, витамины и микроэлементы из крови. А если кровоток ухудшается, как при недостатке сна, волосы становятся слабыми. Плохой сон может спровоцировать появление симптомов или болезней, которые совершенно не характерны для биологического возраста: увеличение холестерина, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Однако даже если спать достаточно времени, сон не обязательно будет качественным. Только когда человек проходит все стадии сна, вырабатываются необходимые гормоны для регенерации тканей организма.
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Слагаемые идеального сна
Так называемый «сон красоты» начинается в промежутке от 22:00 до 24:00. Именно в это время происходит самая активная выработка гормона, при помощи которого в коже активизируются молодые клетки. При этом гормон вырабатывается тогда, когда человек спит и на его глаза не попадает свет.
Сон должен быть глубоким и спокойным, без ночных пробуждений. Необходимо отказаться от физических упражнений в вечернее время — они повышают температуру тела, что приводит к трудностям с засыпанием. Но полностью лишать себя физической нагрузки тоже не стоит, так как спорт — лучший антистрессорный фактор. Также важно убедиться, что в спальне совершенно темно — даже маленький источник света может очень плохо повлиять на выделение мелатонина, который отвечает за здоровый сон и одновременно работает против гормонов стресса.
- Музыка способна вызвать положительные эмоции и снизить уровень стресса. В нашем Центре сомнологии разработана методика для здорового сна и бодрого утра — энцефалофония («музыка мозга»). Длительность мелодии, как и сам трек, строго индивидуальны и зависят от многих факторов: времени засыпания, количества ночных пробуждений, уровня дневной сонливости и других.
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Идеальная температура для здорового сна должна быть в пределах 16–19 °С. Связано это с тем, что организм подчиняется суточному ритму. С приближением ночи температура тела постепенно снижается. Соответственно, если в спальне прохладно, заснуть получится быстрее. Сон в холодной комнате помогает выглядеть моложе: это связано с выработкой мелатонина, который замедляет процесс старения.
Под влиянием мелатонина возрастает уровень серотонина — гормона счастья. Здоровый сон при пониженной температуре стимулирует секрецию гормона роста, одновременно уменьшая уровень гормонов стресса, что помогает сбросить лишний вес. Также рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон. Чтобы человек хорошо спал ночью, показатель влажности в спальне должен находиться в пределах от 40 до 60%.
Просыпаясь, не стоит сразу брать в руки телефон, включать телевизор — дайте своему организму проснуться. Даже от звонка будильника зависит настроение на весь день. Недавние исследования показали, что чувство сонливости реже испытывали те, у кого стояла приятная мелодия будильника, а не резкие сигналы вроде стандартного пикающего звука.
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